Xử lý nghiêm vụ khai thác rừng trái phép quy mô lớn ở Kon Tum

Sau khi có phản ánh của báo chí về tình trạng khai thác rừng trái phép với quy mô lớn xảy ra tại tỉnh Kon Tum, chiều 30/4, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kon Tum về công tác quản lý bảo vệ rừng của địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tình hình phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng của tỉnh Kon Tum với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh phát hiện 150 vụ vi phạm với tổng khối lượng gần 580m3 gỗ tròn, quy tròn các loại; diện tích rừng bị thiệt hại trên 18ha. So với cùng kỳ 4 tháng đầu năm 2019 giảm 91 vụ vi phạm, giảm gần 1.000m3 gỗ tròn, quy tròn các loại. Cũng trong 4 tháng đầu năm 2020, Công an và Hạt kiểm lâm các huyện: Đăk Tô, Kon Plông, Ngọc Hồi đã khởi tố 9 vụ hủy hoại rừng và vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng. Ngoài ra còn 87 vụ khác đang trong thời gian điều tra của lực lượng chức năng.



Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhấn mạnh, lãnh đạo chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác quản lý bảo vệ rừng, quan điểm là xử lý nghiêm các vụ vi phạm và không có vùng cấm.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn khẳng định tầm quan trọng của công tác quản lý bảo vệ diện tích rừng còn lại của khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng. Trước diễn biến phức tạp của tình trạng khai thác rừng trái phép, mặc dù Kon Tum đã xử lý dứt điểm được 11 điểm nóng vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản song còn 29 điểm nóng khác cần tiếp tục được xử lý dứt điểm.

“Đề nghị tỉnh xử lý tốt, xử lý đúng pháp luật tình hình quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Không chỉ mỗi việc là đi xác minh những thông tin mà truyền hình đưa. Đương nhiên thông tin đấy phải xác minh nhưng không chỉ có thế. Phải làm rộng ra, phải làm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, Chỉ thị 13 của Ban Bí thư Trung ương” - Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn cho biết.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Kon Tum, ông Hà Công Tuấn cũng đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông xử lý nghiêm các phương tiện độ chế; tăng cường lực lượng bao vây, triệt phá 29 điểm nóng vi phạm công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; quản lý nghiêm, chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản; thành lập ngay mạng lưới thông tin về quản lý bảo vệ rừng; đối với những vụ án liên quan đến hành vi hủy hoại rừng, vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng cần nhanh chóng đưa ra xét xử, công khai, nghiêm khắc để răn đe.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Kon Tum cán bộ nghiệp vụ để cùng phối hợp điều tra, xử lý vụ việc báo chí phản ánh và công tác quản lý bảo vệ rừng của địa phương.

Trước đó, ngay sau khi Bản tin thời sự 19h, ngày 28/4 của Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh tình trạng khai thác, vận chuyển và mua bán lâm sản trái phép diễn ra tại huyện Đăk Tô, Kon Rẫy, Đăk Glei của tỉnh Kon Tum; Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Công an tỉnh và các ngành, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cũng trong sáng ngày 29/4, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã triệu tập cuộc họp chỉ đạo xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, trước hết là chỉ đạo Công an tỉnh thành lập chuyên án để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo pháp luật tại Văn bản số 5698-CV/VPTU ngày 29 tháng 4 năm 2020.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có Văn bản 1488/UBND-NNTN ngày 29 tháng 4 năm 2020 chỉ đạo Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất điều tra, xử lý vụ án phá rừng (đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can) tại thôn Đăk Manh 1, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 653/UBND-NNTN ngày 06 tháng 3 năm 2020, Công văn số 203/UBND-NNTN ngày 09 tháng 4 năm 2020; đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với vụ việc phá rừng tại các huyện Kon Rẫy, Đăk Glei theo thông tin phản ánh trên VTV1; trong quá trình điều tra thường xuyên báo cáo, thỉnh thị ý kiến của Bộ Công an để có sự hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cũng đã có báo cáo nhanh về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian qua và công tác chỉ đạo xử lý nội dung phản ánh của VTV gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành Trung ương liên quan (tại Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020).

Qua thông tin, hình ảnhphản ánh về tình trạng phá rừng trên địa bàn các huyện Kon Rẫy, Đăk Tô, Đăk Glei, tỉnh Kon Tum của VTV1 có phản ánh về vụ việc phá rừng xảy ra tại huyện Đăk Tô. Vụ việc này đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Tô chỉ đạo Công an huyện Đăk Tô khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh rút hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định; Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy nắm tình hình, theo dõi, giám sát từ đầu việc điều tra, xử lý. Ngoài vụ việc này, trước đó tỉnh Kon Tum cũng đã khởi tố 4 vụ án hình sự liên quan đến phá rừng tại địa bàn huyện Đăk Tô để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Tỉnh Kon Tum mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, cung cấp thông tin của Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, đặc biệt là phối hợp cung cấp thông tin chính xác vụ việc phá rừng xảy ra tại địa phương mà VTV1 đã phản ánh vào tối 28 tháng 4 năm 2020 để đẩy nhanh quá trình điều tra, khởi tố vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật trong khai thác, bảo vệ rừng theo chuyên án mà tỉnh đã chỉ đạo.

Sau khi có kết quả điều tra, xác minh và xử lý vụ việc, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành Trung ương liên quan để chỉ đạo; đồng thời thông tin cho Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan báo chí để phối hợp, đưa tin chính xác, kịp thời kết quả xử lý vụ việc cũng như công tác quản lý, bảo vệ rừng và đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi phá rừng, vận chuyển và buôn bán lâm sản trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.