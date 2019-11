Xử lý nghiêm vụ xe ô tô Volkswagen có hình lưỡi bò phi pháp

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã thông tin về vụ việc xe ô tô hiệu Volkswagen trưng bày ở Triển lãm ô tô Việt Nam mới đây có bản đồ định vị vệ tinh hình "đường lưỡi bò" phi pháp của Trung Quốc, xuyên tạc làm sai lệch lịch sử và chủ quyền của Việt Nam, đang xôn xao dư luận xã hội những ngày qua.

Hình ảnh "đường lưỡi bò" trên bản đồ định vị của Volkswagen được người dùng chụp lại.

Theo Tổng cục Hải quan: xe nhãn hiệu Volkswagen Touareg có bản đồ đường lưỡi bò được trưng bày tại Triển lãm “Vietnam Motor Show: tuần trước được đặt hàng ở hãng mẹ tại Đức. Sau đó, phía hãng mẹ chỉ định cho đại lý Việt Nam nhập từ Trung Quốc.



Chiếc xe này được tạm nhập từ tháng 10 và theo dự định tái xuất vào tháng 2/2020. Là đơn vị trực tiếp cho phép thông quan chiếc xe này, ông Âu Anh Tuấn, Quyền Cục trưởng Cục giám sát Hải quan cho biết: Xe ô tô Volkswagen là hàng tạm nhập tái xuất để triển lãm, không lưu hành trên đường nên theo quy định, chiếc xe được miễn đăng kiểm.

Do vậy, quan điểm của Hải quan sẽ cố gắng đưa ra hình thức xử lý sớm và hiện tại các xe này Hải quan Cát Lái đang lưu giữ chưa cho phép tái xuất. Xác định xử phạt xong và xử lý lúc nào thì mới quyết định có cho tái xuất hay không.

Theo ông Âu Anh Tuấn, để ngăn chặn các trường hợp tương tự xảy ra thì cơ quan hải quan đã chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố sẽ thực hiện việc kiểm tra 100% các lô hàng xe ô tô nhập khẩu mà có thông tin là có khả năng vi phạm các quy định của Pháp luật Việt Nam và phản ánh không đúng sự thật về chủ quyền quốc gia cũng như lãnh hải, lãnh thổ và sẽ yêu cầu công chức hải quan khi phát hiện thì sẽ thực hiện văn bản vi phạm và sẽ xử lý theo các quy định pháp luật có liên quan.

“Tổng cục Hải quan cũng đã phối hợp với cơ quan Đăng kiểm đối với lô hàng xe mà thuộc đối tượng đăng kiểm. Ngoài nội dung về kiểm tra chất lượng xe nhập khẩu thì phải kiểm tra các nội dung phần mềm, đặc biệt là phần mềm định vị vệ tinh đặt trong xe. Nếu có thông tin, hình ảnh vi phạm các quy định về pháp luật Việt Nam, chủ quyền quốc gia thì sẽ xử lý nghiêm và sẽ không cho thông quan lô hàng đó. Tất cả các hàng hóa nhập khẩu nếu trong quá trình kiểm tra mà phát hiện ra thì xử lý nghiêm chứ không riêng gì hàng tạm nhập tái xuất”, ông Âu Anh Tuấn cho biết.



Mẫu Volkswagen Touareg có bản đồ "đường lưỡi bò" trưng bày tại VMS 2019 đang bị cơ quan hải quan giữ tại cảng Cát Lái, chưa cho tái xuất. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Theo quy định, khi kiểm tra, cán bộ hải quan chỉ đối chiếu loại xe, số khung, số máy, màu sơn... không rà soát các chi tiết bên trong. Về những ứng dụng, màn hình hiển thị trong chiếc xe này được nhập về để trưng bày Triển lãm nên không thuộc diện phải kiểm tra khi làm thủ tục nhập khẩu theo Nghị định 116 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô.



Trên thực tế, chỉ khi nổ máy lên mới phát hiện màn hình trong xe có bản đồ hình lưỡi bò hiển thị trên ứng dụng điều hướng (định vị). Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, nêu rõ: Đây là một cái cần cơ quan chức năng kể cả cơ quan an ninh rút kinh nghiệm.

“Cơ quan Hải quan là đang tìm ra những cái cơ sở pháp lý để mà xử lý doanh nghiệp này. Chứ không phải người ta in hình lưỡi bò ở ngoài xe. Hướng xử lý phải áp dụng theo quy định pháp luật để xử lý hành vi này. Tinh thần là xử lý nghiêm nhất nhưng phải gắn với quy định nào. Các bộ ngành phải ngồi với nhau để không để xảy ra trường hợp tương tự, rồi xử phạt nghiêm”, ông Nguyễn Văn Cẩn nói.

Cũng theo Tổng cục Hải quan: hiện có thể áp dụng một số luật để xử lý trường hợp ô tô này như: Luật Đo đạc về bản đồ với hành vi sử dụng bản đồ có hình ảnh không chính xác về chủ quyền biển đảo, xuyên tạc về lịch sử.

Ngoài ra, bản đồ này cũng thuộc phạm vi của Luật xuất bản, nên Hải quan đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để xác định hành vi, nhằm có chế tài xử lý nghiêm nhất, mang tính chất răn đe, tránh tái diễn với các sản phẩm nhập khẩu khác không chỉ ôtô.

Viện dẫn khoản 1 và khoản 2, điều 123 Luật Thương mại 2005 cấm trưng bày đối với hàng hóa phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; trưng bày, giới thiệu hàng hoá trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục, luật sư Kiều Anh Vũ, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Chiếc ôtô có bản đồ đường lưỡi bò rõ ràng là hàng hóa phương hại đến an ninh quốc gia của Việt Nam, trái với truyền thống lịch sử của Việt Nam.

Dựa vào điểm d và đ, khoản 3, điều 49 Nghị định 185/2013, cho phép nhà chức trách phạt từ 30 đến 50 triệu đồng với hành vi trưng bày, giới thiệu hàng hóa "làm phương hại đến an ninh quốc gia, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục". Khoản 4 điều này quy định phạt bổ sung là "tịch thu tang vật".

Dù theo pháp luật như vậy, song đơn vị nào phải chịu trách nhiệm chính và phải chịu xử phạt thì đến lúc này vẫn chưa được xác định. Vấn đề cấp bách nhất hiện này là phải khắc phục những lỗ hổng về luật để các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, ngăn chặn tình huống tương tự tái diễn./.