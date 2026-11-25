Ngày 25/11, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã xác minh, xử lý nữ tài xế điều khiển ô tô con nhãn hiệu Chevrolet có hành vi vượt xe tại nơi cấm vượt, lấn sang làn đường ngược chiều qua hình ảnh phản ánh của người dân.

Cán bộ CSGT Nghệ An làm việc với nữ tài xế vi phạm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ. Ngày 22/11, Đội CSGT đường bộ số 1 mời nữ tài xế liên quan đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, sau khi được xem lại hình ảnh vi phạm, nữ tài xế thừa nhận hành vi của mình và chấp hành việc xử lý theo quy định. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 hành vi: “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt” và “Đi không đúng làn đường quy định (làn ngược chiều)”.

Theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP), mỗi hành vi vi phạm có mức phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về làn đường, phần đường và quy tắc vượt xe; không vì muốn tiết kiệm thời gian di chuyển mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và những người xung quanh.