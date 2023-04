Xử lý vi phạm sau phản ánh lấn chiếm vỉa hè của Báo Điện tử VOV

Ngày 17/4, Báo Điện tử VOV (VOV.VN) đã đăng tải bài viết “Nhiều hàng quán ở Hà Nội dựng mái che “đánh dấu lãnh địa” để kinh doanh trên vỉa hè”. Bài viết đã phản ánh thực trạng, sau hơn 1 tháng ra quân giành lại vỉa hè, nhiều nơi ở Hà Nội chưa xử lý dứt điểm. Tình trạng người dân căng bạt để kinh doanh vỉa hè, dưới lòng đường vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Tại các tuyến phố như ngõ Tràng Tiền, phố Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) các hàng quán đua nhau bày bàn ghế, để xe máy chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.

Khu vực ngõ Tràng Tiền đông đúc hàng quán kinh doanh.

Trước tình trạng trên công an quận Hoàn Kiếm đã có phiếu giao việc số 233/PGV-CAHK-GTTT ngày 20/4 để chỉ đạo công an các phường Tràng Tiền tham mưu với chủ tịch UBND phường, BCĐ 197 phường huy động các ban, ngành đoàn thể phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về TTGT, TTĐT, xây dựng cơ chế duy trì không tái diễn.

Tuy nhiên tại khu vực ngõ Tràng Tiền không có biển “cấm đỗ xe”, bên cạnh đó căn cứ các quy định của pháp luật “ngõ không phải là đường đô thị” nên gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm trong ngõ.

Đến nay tình hình vi phạm trật tự đô thị tại khu vực ngõ Tràng Tiền, phố Tràng Tiền theo nội dung VOV.VN phản ánh đã được công an quận bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát kịp thời, phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định, không để phát sinh vi phạm mới./.