Xử phạt 1 cơ sở xăng dầu ở Cao Bằng treo biển "hết xăng" khi vẫn còn hàng

Thứ Sáu, 18:06, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Qua giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện và xử phạt 15 triệu đồng đối với 1 cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi vi phạm

Sáng 27/3, tiếp nhận thông tin từ người dân về việc một cơ sở kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu vi phạm, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương xác minh. Kiểm tra thực tế tại cửa hàng xăng dầu Quốc Kiên (thuộc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Kiên), nằm trên Quốc lộ 3 (đoạn qua địa bàn phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng), đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này treo biển "hết xăng dầu" khi trong bể chứa vẫn còn hàng. 

Cửa hàng xăng dầu Quốc Kiên (thuộc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Kiên), nằm trên Quốc lộ 3 (đoạn qua địa bàn phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) treo biển "hết xăng dầu" khi trong bể chứa vẫn còn hàng

Căn cứ vào biên bản vi phạm và các quy định pháp luật liên quan, Đội QLTT số 1 đã xử phạt cơ sở này 15 triệu đồng về hành vi tự ý ngừng bán hàng khi chưa có sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng (đứng giữa) kiểm tra bể chứa xăng dầu của doanh nghiệp vi phạm Quốc Kiên

Ông Hoàng Quốc Vĩnh, Đội trưởng Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng cho biết, việc xử lý nhanh chóng hành vi vi phạm quy định trong kinh doanh xăng dầu tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của kênh thông tin phản ánh từ người tiêu dùng không chỉ răn đe các cơ sở kinh doanh có ý định trục lợi mà còn góp phần quan trọng bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch và tuân thủ pháp luật. 

Đoàn công tác đã xử phạt 15 triệu đồng đối với cơ sở xăng dầu treo biển "hết xăng" nhưng vẫn còn hàng

“Đội đã kiểm tra đột xuất cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp Quốc Kiên, tại thời điểm kiểm tra cửa hàng vẫn còn xăng dầu tuy nhiên đã tự ý ngừng bán hàng. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đặc biệt sẽ đấu tranh làm rõ xem doanh nghiệp có đầu cơ, găm hàng để chờ tăng giá và trục lợi hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt địa bàn để ngăn ngừa các hành vi vi phạm, góp phần minh bạch thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng”, ông Hoàng Quốc Vĩnh cho biết.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tag: vi phạm kinh doanh xăng dầu treo biển hết xăng găm hàng xăng dầu quản lý thị trường Cao Bằng xử phạt doanh nghiệp cửa hàng Quốc Kiên kiểm tra đột xuất bảo vệ người tiêu dùng minh bạch thị trường Quốc lộ 3
Chính phủ quyết định giảm một loạt thuế với xăng dầu

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Xử phạt hơn 400 triệu đối với cây xăng trên cao tốc TP HCM - Dầu Giây

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn TMDV Xăng dầu Châu Thành  về hành vi vi phạm về môi trường với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Một cây xăng ở Bình Phước bị xử phạt khi tự ý ngừng bán 

VOV.VN - Ngày 26/1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã xử phạt một cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý chấp thuận bằng văn bản. 

2 cây xăng ở Bình Dương bị xử phạt hơn 400 triệu đồng

VOV.VN - Hai cây xăng ở Bình Dương bị xử phạt hành chính hơn 400 triệu đồng vì kinh doanh xăng Ron 95 III không đảm bảo chất lượng.

