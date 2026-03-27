Xử phạt 1 cơ sở xăng dầu ở Cao Bằng treo biển "hết xăng" khi vẫn còn hàng

Sáng 27/3, tiếp nhận thông tin từ người dân về việc một cơ sở kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu vi phạm, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương xác minh. Kiểm tra thực tế tại cửa hàng xăng dầu Quốc Kiên (thuộc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Kiên), nằm trên Quốc lộ 3 (đoạn qua địa bàn phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng), đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này treo biển "hết xăng dầu" khi trong bể chứa vẫn còn hàng.

Cửa hàng xăng dầu Quốc Kiên (thuộc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Kiên), nằm trên Quốc lộ 3 (đoạn qua địa bàn phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) treo biển "hết xăng dầu" khi trong bể chứa vẫn còn hàng

Căn cứ vào biên bản vi phạm và các quy định pháp luật liên quan, Đội QLTT số 1 đã xử phạt cơ sở này 15 triệu đồng về hành vi tự ý ngừng bán hàng khi chưa có sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng (đứng giữa) kiểm tra bể chứa xăng dầu của doanh nghiệp vi phạm Quốc Kiên

Ông Hoàng Quốc Vĩnh, Đội trưởng Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng cho biết, việc xử lý nhanh chóng hành vi vi phạm quy định trong kinh doanh xăng dầu tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của kênh thông tin phản ánh từ người tiêu dùng không chỉ răn đe các cơ sở kinh doanh có ý định trục lợi mà còn góp phần quan trọng bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Đoàn công tác đã xử phạt 15 triệu đồng đối với cơ sở xăng dầu treo biển "hết xăng" nhưng vẫn còn hàng

“Đội đã kiểm tra đột xuất cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp Quốc Kiên, tại thời điểm kiểm tra cửa hàng vẫn còn xăng dầu tuy nhiên đã tự ý ngừng bán hàng. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đặc biệt sẽ đấu tranh làm rõ xem doanh nghiệp có đầu cơ, găm hàng để chờ tăng giá và trục lợi hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt địa bàn để ngăn ngừa các hành vi vi phạm, góp phần minh bạch thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng”, ông Hoàng Quốc Vĩnh cho biết.