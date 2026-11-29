Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang, ngày 25/10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn video ghi lại hình ảnh 2 cô gái trẻ có hành vi đứng giữa đường nhảy múa, sử dụng điện thoại để quay video, khu vực được cho là đèo Mã Pì Lèng, Quốc lộ 4C, thuộc xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

Qua công tác nắm tình hình, rà soát thông tin trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành xác minh, làm rõ. Kết quả xác định, sự việc xảy ra vào hồi 11h00 ngày 21/10 tại Km156 Quốc lộ 4C, thuộc thôn Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi xác minh, lực lượng Cảnh sát giao thông đã mời 2 cô gái có liên quan đến làm việc và xử lý về hành vi “Người đi bộ không đi đúng phần đường quy định” theo điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP. Mức phạt từ 150.000-250.000 đồng đối với mỗi cá nhân vi phạm.

Nhảy múa, quay video giữa đường đèo Mã Pì Lèng (Tuyên Quang), 2 cô gái đối mặt mức phạt 150.000-250.000 đồng/người. (Ảnh: cắt từ video)

Hành vi sử dụng phần đường dành cho phương tiện giao thông để đứng, nhảy múa, chụp ảnh, quay video không chỉ vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Đặc biệt, tại những tuyến đường đèo dốc, quanh co, nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế như đèo Mã Pì Lèng, chỉ một phút bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân và du khách khi tham quan, du lịch cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Không đi, đứng, ngồi, nhảy múa, chụp ảnh, quay video trái quy định trên phần đường dành cho phương tiện lưu thông. Đồng thời chủ động lựa chọn những địa điểm tham quan, chụp ảnh an toàn, không gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến người khác.