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Xử phạt 9 cơ sở không treo biển cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi

Thứ Ba, 21:36, 27/10/2026
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VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Nghệ An đã xử phạt 9 cơ sở bán lẻ thuốc lá với tổng số tiền 18 triệu đồng do không treo biển thông báo “Không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi”.

Theo thông tin từ Chi Cục Quản lý thị trường Nghệ An, trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra 19 vụ việc, xử lý 13 vụ vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc lá.

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Lực lượng Quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra cửa hàng tạp hóa có bán thuốc lá.

Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 3 vụ buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, xử phạt hành chính 44 triệu đồng, thu giữ 1.020 bao thuốc lá lậu. Ngoài ra, một trường hợp kinh doanh thuốc lá không có giấy phép bị xử phạt 12,5 triệu đồng; 9 cơ sở bán lẻ không treo biển thông báo “Không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi” bị xử phạt tổng cộng 18 triệu đồng.

Theo đánh giá của lực lượng quản lý thị trường, các vụ buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu được phát hiện trên địa bàn chủ yếu liên quan đến hoạt động vận chuyển, lưu thông nội địa qua nhiều mắt xích, đầu mối trung gian, thay vì đưa hàng trực tiếp từ biên giới vào tỉnh.

Hàng hóa thường được chia nhỏ, vận chuyển qua nhiều đầu mối hoặc tập kết tại những địa điểm không cố định, gây khó khăn cho việc xác định chủ thể vi phạm, truy tìm nguồn hàng và thu giữ tang vật. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra trên các tuyến đường, nắm bắt phương thức vận chuyển, dấu hiệu đưa hàng vào mạng lưới phân phối, đồng thời kiểm soát tại các điểm kinh doanh bán lẻ.

Bên cạnh các điểm bán truyền thống, hoạt động chào bán thuốc lá trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử cũng gây khó khăn cho công tác quản lý.

Theo lực lượng Quản lý thị trường Nghệ An, một số tài khoản sử dụng hình ảnh quảng cáo bắt mắt, lập gian hàng ảo hoặc cung cấp địa chỉ đăng ký không có thật. Người bán có thể không lưu trữ hàng hóa tại địa điểm đăng bán mà chỉ tiếp nhận đơn hàng rồi chuyển hàng từ nơi khác đến, gây khó khăn cho việc xác minh chủ thể, kiểm tra và thu giữ tang vật.

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Lực lượng Quản lý thị trường Nghệ An phát hiện, thu giữ thuốc lá lậu.

Trước thực tế này, việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh, theo dõi dấu hiệu chào bán hàng hóa vi phạm trên môi trường mạng và phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ nguồn hàng, người bán, đường đi của sản phẩm là những nội dung cần được chú trọng.

Đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, công tác kiểm soát cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết trước nguy cơ các sản phẩm này tiếp cận giới trẻ thông qua những hình thức quảng bá mới. Theo số liệu trong báo cáo tổng kết 13 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được cơ quan quản lý thị trường Nghệ An dẫn lại, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm tuổi 13–17 tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023.

Ngày 12/10/2026, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục yêu cầu các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và UBND các xã, phường tăng cường chống buôn lậu thuốc lá; chủ động nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bá Thăng/VOV.VN
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