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Xuất hiện 2 điểm sạt lở, tuyến Quốc lộ 279 hướng Văn Bàn đi Than Uyên bị ách tắc

Thứ Năm, 15:39, 16/07/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến Quốc lộ 279 qua xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai xuất hiện thêm hai điểm sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, làm tê liệt giao thông theo hướng Văn Bàn đi Than Uyên. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không qua khu vực, chủ động lựa chọn lộ trình khác để bảo đảm an toàn.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ rạng sáng đến chiều nay (16/7), trên tuyến Quốc lộ 279, đoạn qua địa bàn xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai đã tiếp tục ghi nhận 2 điểm sạt lở tại Km143+300 và Km147+600. Đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn từ hướng xã Văn Bàn ( Lào Cai) đi Than Uyên ( Lai Châu).

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2 vị trí sạt lở trên Quốc lộ 279 hướng Văn Bàn đi Than Uyên ( Ảnh: Nguồn- Công an xã Văn Bàn)

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện không di chuyển qua khu vực sạt lở cho đến khi có thông báo mới; chủ động lựa chọn lộ trình khác hoặc tạm thời dừng di chuyển để đảm bảo an toàn; tuyệt đối không tập trung, đứng gần khu vực sạt lở để theo dõi hoặc chụp ảnh do nguy cơ tiếp tục sạt trượt khi mưa vẫn đang diễn ra.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương kiểm tra hiện trường, theo dõi diễn biến thời tiết và triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc
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