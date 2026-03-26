Xuất hiện ca viêm màng não do não mô cầu tại TP.HCM

Thứ Năm, 22:11, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM vừa ghi nhận một ca viêm màng não do não mô cầu ở nam sinh viên 21 tuổi. Ngành y tế đã triển khai xử lý dịch tễ, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động tiêm vắc-xin và theo dõi sức khỏe để phòng bệnh.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, trong tuần qua (từ ngày 9 đến 15/3), TP.HCM ghi nhận một trường hợp viêm màng não do não mô cầu tại phường Bình Lợi Trung.

Bệnh nhân là nam sinh viên 21 tuổi, học trực tuyến tại Trường Đại học Giao thông Vận tải. Người này khởi phát bệnh ngày 9/3, nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày 10/3, sau đó chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM điều trị từ 11/3. Hiện sức khỏe đã ổn định.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân chưa tiêm vắc-xin phòng não mô cầu. Hai người sống cùng nhà đã được dùng thuốc dự phòng Ciprofloxacin liều duy nhất, các trường hợp tiếp xúc gần tiếp tục được theo dõi trong 10 ngày.

xuat hien ca viem mang nao do nao mo cau tai tp.hcm hinh anh 1
Bệnh nhân mắc não mô cầu được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

Ngành y tế cảnh báo, viêm màng não do não mô cầu là bệnh nguy hiểm, có thể lây qua đường hô hấp và diễn tiến nhanh, nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Những người có tiếp xúc gần với ca bệnh như người sống cùng nhà hoặc bạn học cần được điều trị dự phòng sớm, tốt nhất trong vòng 24 - 48 giờ sau phơi nhiễm. Đồng thời, cần theo dõi các dấu hiệu nghi ngờ như sốt, đau đầu, nổi ban xuất huyết để đi khám kịp thời và khai báo tiền sử tiếp xúc.

Các chuyên gia nhấn mạnh, tiêm vắc-xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay. Hiện có các loại vắc-xin phòng não mô cầu nhóm A, C, Y, W và B; người dân cần tiêm đầy đủ theo khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

giao_thong_8.jpg

Bộ Y tế yêu cầu không để dịch bệnh viêm màng não mô cầu lan rộng tại cộng đồng

VOV.VN - Bệnh do vi khuẩn não mô cầu có diễn tiến nhanh, từ triệu chứng giống cảm cúm ban đầu đến sốc nhiễm trùng và tử vong chỉ trong vòng 24 giờ. Trước tình hình ca mắc gia tăng tại nhiều địa phương, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện ca bệnh viêm màng não mô cầu.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Tag: não mô cầu TP.HCM Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
Cảnh báo nhiều ca viêm màng não do não mô cầu diễn biến nặng

VOV.VN - Liên tiếp trong thời gian ngắn, nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận và điều trị các ca viêm màng não do não mô cầu với diễn biến nặng, có trường hợp nguy kịch, đe dọa tính mạng.

Cảnh báo nhiều ca viêm màng não do não mô cầu diễn biến nặng

Cảnh báo nhiều ca viêm màng não do não mô cầu diễn biến nặng

VOV.VN - Liên tiếp trong thời gian ngắn, nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận và điều trị các ca viêm màng não do não mô cầu với diễn biến nặng, có trường hợp nguy kịch, đe dọa tính mạng.

Cùng đau đầu, ba người ở Phú Thọ phát hiện viêm màng não do ký sinh trùng

VOV.VN - Ba bệnh nhân cùng xã ở Phú Thọ rủ nhau đi khám vì đau đầu, buồn nôn kéo dài. Kết quả cho thấy cả ba đều nhiễm giun lươn và giun đũa chó mèo, gây viêm màng não - căn bệnh nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.

Cùng đau đầu, ba người ở Phú Thọ phát hiện viêm màng não do ký sinh trùng

Cùng đau đầu, ba người ở Phú Thọ phát hiện viêm màng não do ký sinh trùng

VOV.VN - Ba bệnh nhân cùng xã ở Phú Thọ rủ nhau đi khám vì đau đầu, buồn nôn kéo dài. Kết quả cho thấy cả ba đều nhiễm giun lươn và giun đũa chó mèo, gây viêm màng não - căn bệnh nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.

4 người nhập viện vì viêm màng não sau khi ăn tiết canh thỏ

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị 4 bệnh nhân từ Đắk Nông bị viêm màng não do nhiễm ký sinh trùng sau khi ăn tiết canh và thịt thỏ.

4 người nhập viện vì viêm màng não sau khi ăn tiết canh thỏ

4 người nhập viện vì viêm màng não sau khi ăn tiết canh thỏ

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị 4 bệnh nhân từ Đắk Nông bị viêm màng não do nhiễm ký sinh trùng sau khi ăn tiết canh và thịt thỏ.

