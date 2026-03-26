Xuất hiện ca viêm màng não do não mô cầu tại TP.HCM

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, trong tuần qua (từ ngày 9 đến 15/3), TP.HCM ghi nhận một trường hợp viêm màng não do não mô cầu tại phường Bình Lợi Trung.

Bệnh nhân là nam sinh viên 21 tuổi, học trực tuyến tại Trường Đại học Giao thông Vận tải. Người này khởi phát bệnh ngày 9/3, nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày 10/3, sau đó chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM điều trị từ 11/3. Hiện sức khỏe đã ổn định.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân chưa tiêm vắc-xin phòng não mô cầu. Hai người sống cùng nhà đã được dùng thuốc dự phòng Ciprofloxacin liều duy nhất, các trường hợp tiếp xúc gần tiếp tục được theo dõi trong 10 ngày.

Bệnh nhân mắc não mô cầu được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

Ngành y tế cảnh báo, viêm màng não do não mô cầu là bệnh nguy hiểm, có thể lây qua đường hô hấp và diễn tiến nhanh, nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Những người có tiếp xúc gần với ca bệnh như người sống cùng nhà hoặc bạn học cần được điều trị dự phòng sớm, tốt nhất trong vòng 24 - 48 giờ sau phơi nhiễm. Đồng thời, cần theo dõi các dấu hiệu nghi ngờ như sốt, đau đầu, nổi ban xuất huyết để đi khám kịp thời và khai báo tiền sử tiếp xúc.

Các chuyên gia nhấn mạnh, tiêm vắc-xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay. Hiện có các loại vắc-xin phòng não mô cầu nhóm A, C, Y, W và B; người dân cần tiêm đầy đủ theo khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.