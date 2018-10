Xuất hiện nhiều phương thức vận chuyển than lậu tại Quảng Ninh

Gần đây, Công an tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ chở than không rõ nguồn gốc trên quốc lộ. Đáng chú ý, các đối tượng vận chuyển than đã sử dụng những phương thức, thủ đoạn mới.

Từ tháng 5/2018 đến nay, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã xử lý 12 vụ vận chuyển tổng cộng gần 180 tấn than các loại không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Than được cho vào bao tải và ngụy trang bằng các thùng nhựa đựng rau, hoa quả ở phía trên.

Mới đây, chỉ trong 3 ngày liên tiếp phát hiện 2 vụ. Xe ô tô tải mang BKS 14C 16990 do lái xe Dương Văn Sinh (sinh năm 1965) trú tại TP Hạ Long điều khiển vận chuyển khoảng 13 tấn than.

Trên QL18 thuộc địa phận TP Hạ Long xe ô tô tải BKS 17C 08275 do Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1986) trú tại Thái Bình điều khiển vận chuyển khoảng 5,5 tấn than. Các lái xe đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, đã xuất hiện một số thủ đoạn vận chuyển than lậu mới như di chuyển trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, Hạ Long – Vân Đồn. Riêng tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn đang trong quá trình thi công, chưa đưa vào sử dụng nhưng các đối tượng vẫn lợi dụng để chạy bằng cách cẩu bê tông nhằm thông đường cho xe chạy qua.

Bên cạnh đó, các chủ xe, lái xe đã chủ động chở dưới tải trọng cho phép của phương tiện nên bằng mắt thường nhìn xe không nhận biết được phương tiện đang vận chuyển hàng hóa hay không.

Hiện các vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ ban đầu và bàn giao cho lực lượng cảnh sát kinh tế điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

