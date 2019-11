Xúc động bộ ảnh cưới của cặp uyên ương 31 tuổi trong hình hài trẻ thơ

Chuyện tình của “cặp đôi tý hon” đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ của nhiều người. Đặc biệt, từ khi album ảnh cưới của đôi uyên ương được tung lên mạng đã tạo nên sức hút đặc biệt. Vừa qua họ cũng đã tổ chức lễ vu quy ấm áp trong sự chúc phúc của mọi người.

Ảnh cưới đẹp như mơ của cặp đôi tý hon (ảnh NVCC).

Chú rể là anh Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi, quê ở Nghệ An) với chiều cao 1,20m, nặng 20 kg. Chị Lê Thị Diễm My (30 tuổi, quê ở Ninh Thuận) cao 1,18m, nặng 18 kg. Cả anh Hùng và chị My đều không may mắc căn bệnh lùn tuyến yên do thiếu hormone tăng trưởng. Tuy khiếm khuyết về chiều cao, nhưng anh chị đều có nghị lực phi thường khiến nhiều người phải nể phục.

Từ lúc vốn sinh ra, anh Hùng cũng như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng đến năm 7 tuổi, anh không thể cao hơn được nữa. Học hết cấp 3, anh vào Đồng Nai học Trung cấp kỹ thuật Tin học, sau đó anh ra Hà Nội để lập nghiệp.

Dù đã ngoài 30 tuổi, nhưng cặp đôi chỉ như những đứa trẻ thơ với cân nặng khoảng 20 kg (ảnh NVCC).

Ban đầu, anh được hướng dẫn bán vé máy bay, giữ giấy tờ sổ sách, rồi sau chuyển sang học thiết kế đồ họa. Hiện anh đã trở thành thầy giáo dạy Tin học trong Trung tâm Nghị lực sống. Những năm qua thầy giáo “tí hon” Nguyễn Văn Hùng đã trở thành cái tên quen thuộc bởi tấm gương về nghị lực vượt lên số phận.

Chị Diễm My vốn sinh ra cũng mắc chứng bệnh như anh Hùng. Khi thấy anh Hùng xuất hiện lần đầu trong một chương trình trên tivi, chị đã cảm mến. Diễm My chủ động liên hệ với anh, rồi ra Hà Nội học nghề tại Trung tâm Nghị lực sống, nơi anh đang làm việc. Sau những e ngại ban đầu, trái tim của hai người đã cùng chung nhịp đập. Tình yêu đẹp đẽ của họ đã được gia đình hai bên ủng hộ và cho tổ chức đám cưới.

Chia sẻ niềm hạnh phúc của bản thân, ngay khi lễ vu quy vừa kết thúc, chú rể đã viết trên trang cá nhân: “Các cụ xưa có câu “tậu trâu, lấy vợ, làm nhà”, đây chính là 3 việc lớn của đời người cần phải trải qua. “Trâu” thì em đang dùng “con trâu” chạy bằng điện, muốn chạy xăng mà chân dài quá khó đi. Lấy vợ thì đang và đã làm. Còn làm nhà thì chờ trúng số hoặc thời gian lâu nữa, sẽ cố gắng vậy”.

Hình ảnh cặp uyên ương trong lễ vu quy, câu chuyện tình yêu của họ khiến nhiều người xúc động.

Anh Hùng cho biết thêm, sau lễ vu quy ở quê vợ, lễ thành hôn của 2 vợ chồng anh sẽ tiếp tục được tổ chức ở Nghệ An vào Chủ nhật tuần tới. Niềm hạnh phúc của “cặp đôi tí hon” đường như đang lan tỏa và thắp lên nghị lực sống cho nhiều người…

Hình ảnh cặp uyên ương tý hon trong lễ vu quy được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Trong những khung hình, cô dâu chú rể chỉ như những đứa trẻ thơ trong bộ áo vét, váy cưới. Nhiều người đã bày tỏ sự cảm phục, và “thả tim” cho cặp đôi, không quên những lời chúc phúc tốt đẹp nhất./.