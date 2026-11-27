Tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai cùng Ban Chuyên trách nước bạn Campuchia thực hiện nghi thức bàn giao, tiếp nhận 117 hài cốt liệt sĩ do Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai) tìm kiếm, quy tập trong đợt 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên đất bạn.

Di quan hài cốt liệt sĩ về nhà tế tự Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước

Cùng ngày, 113 hài cốt liệt sĩ do Đội K76 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai) tìm kiếm, quy tập tại các địa phương ở Đồng Nai và được đặt tại nhà quàn ở phường Lộc Ninh, cũng được di quan về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước. Như vậy, trong đợt này có 230 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nhà tế tự, Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, chuẩn bị cho lễ truy điệu, an táng vào ngày 5/12.

Người dân đón liệt sĩ trở về

Dọc các tuyến đường từ Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư và từ phường Lộc Ninh hướng về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, hàng ngàn người dân, cán bộ, công nhân viên chức, cựu chiến binh, lực lượng vũ trang cùng thầy cô giáo và học sinh đứng nghiêm trang, tay cầm cờ hoa đón các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ.

Cựu chiến binh cầm cờ đón các anh hùng liệt sĩ trở về

Anh Trần Trọng Nam, làm việc tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đồng Phú chia sẻ, khi biết thông tin thành phố Đồng Nai đón các liệt sĩ hy sinh ở biên giới trở về, anh cùng tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động đã có mặt xếp hàng chờ đón.

"Tôi mong muốn thông qua chương trình hôm nay sẽ góp phần giáo dục cho người lao động truyền thống uống nước nhớ nguồn, biết ơn sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ đã mang lại cuộc sống độc lập, tự do như ngày hôm nay. Tôi cũng kỳ vọng hoạt động tìm kiếm, quy tập sẽ tiếp tục mang về thêm nhiều liệt sĩ, giúp các gia đình sớm tìm được thân nhân đã hy sinh trong chiến tranh", anh Nam nói.

230 hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà tế tự Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước. Ảnh: Thuận Hà

Hiện tại, Đội K72 vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa phương ở Campuchia. Trong khi đó, Đội K76 tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố Đồng Nai, trọng tâm là các khu vực đã khảo sát và đang đào tìm như: Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, rừng Mã Đà, khu vực sân bay Lộc Ninh cũ và phường Minh Hưng, TP Đồng Nai (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ). Đây là những địa điểm được các nhân chứng cung cấp thông tin có nhiều vị trí mộ chí.