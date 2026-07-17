Xuyên đêm giành giật sự sống cho các nạn nhân vụ tai nạn xe khách ở Pháp Vân-Cầu Giẽ

Rạng sáng 17/7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31 và 32, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã hoàn thành công tác cứu nạn trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km197+900 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng Hà Nam đi Hà Nội), thuộc địa phận thôn Vũ Lăng, xã Chương Dương, TP Hà Nội.

Cảnh sát đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 0h40 cùng ngày, đơn vị nhận tin báo từ Công an xã Chương Dương về việc một xe khách gặp tai nạn, trên xe có nhiều người mắc kẹt cần được giải cứu khẩn cấp. Không chậm trễ, Đội CC&CNCH khu vực số 32 điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đồng thời, Đội CC&CNCH khu vực số 31 chi viện thêm 1 xe cứu nạn cứu hộ và 6 cán bộ, chiến sĩ, tạo thành lực lượng hơn 20 người tham gia cứu nạn xuyên đêm.

Lực lượng chức năng sơ cứu khẩn cấp trước khi đưa đi bệnh viện (Ảnh: ANTĐ)

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định trên xe khách có khoảng 32 người, gồm 31 hành khách và 1 lái xe. Sau cú va chạm mạnh, 26 người đã tự thoát ra ngoài hoặc được Công an xã Chương Dương cùng người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bên trong xe vẫn còn 6 người mắc kẹt, trong đó 3 người còn tỉnh nhưng bị thương, 3 người khác bị phương tiện đè ép và được xác định đã tử vong.

Trước tình huống khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ lập tức triển khai phương án cứu hộ bằng các thiết bị chuyên dụng như banh thủy lực, kìm cắt thủy lực, cáng cứu thương... Từng mảng kim loại biến dạng được cắt bỏ để mở đường tiếp cận các nạn nhân. Sau nhiều phút nỗ lực, lực lượng cứu nạn đã đưa thành công 3 nạn nhân còn sống ra ngoài, nhanh chóng bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát xuyên đêm cứu nạn nhân trong vụ tai nạn (Ảnh: FAS Angel)

Thử thách lớn nhất là 3 nạn nhân còn lại bị mắc kẹt sâu dưới thân xe khách lật nghiêng. Do trọng lượng phương tiện quá lớn, các thiết bị thông thường không thể tiếp cận. Chỉ huy hiện trường quyết định huy động xe cẩu tải trọng lớn để phối hợp nâng phương tiện.

Cảnh sát huy động nhiều phương tiện để cứu các nạn nhân (Ảnh: FAS Angel)

Đến khoảng 2h25, xe cẩu có mặt, phối hợp cùng lực lượng cứu nạn nâng thân xe, tạo khoảng trống để các chiến sĩ tiếp cận và đưa các nạn nhân ra ngoài. Sau đó, toàn bộ khoang xe tiếp tục được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm bảo đảm không còn người mắc kẹt.

Nhiều cảnh sát không khỏi kiệt sức sau khi cứu các nạn nhân ra ngoài (Ảnh: FAS Angel)

Đến 3h25 sáng, sau gần 3 giờ làm việc liên tục trong điều kiện đêm tối, hiện trường phức tạp và phương tiện hư hỏng nặng, công tác cứu nạn mới hoàn tất. Hiện trường được bàn giao cho Công an xã Chương Dương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo thống kê ban đầu, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.