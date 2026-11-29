Từ đêm qua đến rạng sáng nay, nhiệt độ ở thôn Mò Phú Chải, xã Y Tý giảm sâu, có lúc chỉ còn khoảng 3 độ C. Băng giá, hay người dân vẫn quen gọi là sương muối, bám kín từng ngọn cỏ, cành cây. Đến 8 giờ sáng, nắng đã lên, nhiệt độ nhích lên 5 đến 7 độ C, nhưng các vườn cây, bụi cỏ trên sườn đồi vẫn phủ một màu trắng xóa. Một số điểm cao khác của xã Y Tý cũng xuất hiện băng giá.

Y Tý xuất hiện băng giá đầu mùa đông

Nằm ở độ cao trên 2.000 mét so với mực nước biển, thôn Mò Phú Chải thường là nơi băng giá về sớm nhất ở Y Tý mỗi khi không khí lạnh tràn xuống. Mùa đông năm ngoái, đợt băng giá đầu tiên ở đây xuất hiện ngày 26/11; năm nay, băng giá về muộn hơn khoảng ba ngày.

Những đồi cỏ trắng băng dưới nắng sớm khoác thêm cho Y Tý một vẻ đẹp lạ, thu hút du khách tìm lên tham quan, trải nghiệm. Thế nhưng, băng giá, sương muối lại là mối lo với sản xuất nông nghiệp vùng cao. Chính quyền xã Y Tý đang tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống rét cho người, gia súc và cây trồng.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với không khí lạnh, rét; chú trọng bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, trẻ em; khuyến cáo người dân không đốt than, củi sưởi ấm trong phòng kín; đồng thời có biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi, đề phòng băng giá, sương muối.

Một số hình ảnh: Y Tý xuất hiện băng giá đầu mùa

Từng ngọn cỏ trên đồi Mò Phú Chải được bọc lớp băng mỏng

Băng giá Y Tý phủ trắng lá cây ở thôn Mò Phú Chải sáng 29/11/2026.

Nắng đã lên nhưng băng giá vẫn bám kín lá cây.

Đồi cỏ trắng băng nhìn từ một khóm cây ở xã Y Tý.

Du khách thích thú trải nghiệm băng giá Y Tý ngày đầu mùa.