Yên Bái chủ động bảo vệ đàn gia súc khi trời trở rét

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ở tỉnh miền núi Yên Bái ngày 13/11 đã giảm sâu so với trước đó, có nơi xuống dưới 12 độ C, trời rét đậm. Đây là đợt rét đầu tiên trong mùa đông nên vật nuôi chưa kịp thích ứng. Do vậy, các địa phương ở Yên Bái đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét cho gia súc.