Yên Bái làm rõ việc tuyên truyền về đồng tiền điện tử Payer

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có một nhóm người dân tham gia đầu tư vào một đồng tiền thanh toán được gọi là Payer, hay còn gọi là đồng tiền chung Châu Á, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất tiền oan khi không tìm hiểu kỹ về đồng tiền này. Công an thành phố Yên Bái đã tiến hành làm rõ.

Người dân Yên Bái tập trung nghe thuyết trình về đồng tiền điện tử.

Khoảng trưa ngày 28/3 vừa qua, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP. Yên Bái) nhận được tin báo của quần chúng về việc tại nhà hàng Minh Huệ, số nhà 82, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Yên Bái có một nhóm người đứng ra tụ tập, tổ chức cho khoảng 50 người dân nghe thuyết trình về đồng tiền chung châu Á. Người thuyết trình là Giám đốc điều hành Công ty Pay Asian.



Tại buổi thuyết trình, nhóm người này chia sẻ về App ứng dụng, có tên Pay Asian sử dụng đồng tiền thanh toán là Payer và lợi ích khi sử dụng ví thanh toán điện tử, cũng như đồng tiền Payer. Mỗi thành viên khi lôi kéo được người tham gia nộp số tiền 100 USD vào ứng dụng, sẽ trực tiếp nhận được 2% trong tổng số tiền này, người thứ 2 sau người trực tiếp được mời tham gia sẽ được hưởng 1%. Cứ như vậy, người kêu gọi, giới thiệu và lôi kéo càng được nhiều tham gia sẽ càng được hưởng nhiều lợi ích…



Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP. Yên Bái) đã phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động chấp hành pháp luật của những người tổ chức buổi thuyết trình này.

Công an thành phố Yên Bái xác định, việc tổ chức buổi thuyết trình này do hai người dân tại Yên Bái đứng ra mời Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1981, thường trú tại xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng), Đỗ Văn Tuấn (sinh năm 1987, thường trú tại xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương) cùng một số người lên Yên Bái để thuyết trình. Việc tổ chức buổi thuyết trình này chưa xin phép, và cũng chưa được các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái cấp phép.



Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Mạnh không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào có liên quan đến Công ty Pay Asian. Mạnh cũng khẳng định không phải là Giám đốc điều hành Công ty Pay Asian, mà do người dân tự suy tôn lên và được một số người ở Yên Bái mời lên chia sẻ về đồng tiền này và lợi ích của nó.



Cũng tại cơ quan công an, bà Trần Thị Thanh Hương (sinh năm 1955, thường trú tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, bà đã nộp số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản được gọi là ví thanh toán điện tử. Số tiền hiện vẫn còn nguyên trong tài khoản, nhưng không rút ra và sử dụng được.



Công an thành phố Yên Bái cũng khẳng định vụ việc trên chưa đủ căn cứ để chứng minh hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhóm người trên, vì khi kiểm tra từng tài khoản của các cá nhân đã nộp tiền, thì vẫn còn đủ số tiền và vẫn đứng tên cùng với thông tin cá nhân của người nộp tiền.



Trung tá Dư Mạnh Thắng, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.Yên Bái) cho biết, hiện nay tình trạng lừa đảo rất tinh vi, người dân khi được mời tham dự các buổi thuyết trình, hoặc bất cứ hoạt động đầu tư nào cần tỉnh táo và tìm hiểu kỹ thông tin về năng lực pháp nhân, hồ sơ và căn cứ pháp lý để tránh bị lợi dụng, mất tiền oan.



Người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác, tránh nghe lời dụ dỗ của những người mời gọi đầu tư với lãi suất cao, siêu lợi nhuận./.

Đinh Tuấn-Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc

