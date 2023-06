Yêu cầu chấn chỉnh vi phạm khi thi công Quốc lộ 19

Qua kiểm tra hiện trường, Khu Quản lý đường bộ III nhận thấy công tác đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên Quốc lộ 19 vẫn nhiều tồn tại chưa được khắc phục. Mặt đường một số đoạn phát sinh ổ gà chưa được vá sửa. Các đoạn thi công đào nền đường thiếu rào chắn, cọc tiêu, biển báo, dây giăng, không có đèn cảnh báo vào ban đêm, không bố trí người trực gác đảm bảo giao thông để sửa chữa cọc tiêu, biển báo… Một số vị trí thi công cống ngang đường đã xử lý mặt bê tông nhựa nhưng qua khai thác bị dồn lún, gây nguy hiểm, mất an toàn. Một số đoạn chưa thi công xong hệ thống rãnh dọc, cửa xả gây đọng nước trên đường, chảy nước vào vườn nhà dân gây bức xúc cho người dân sống hai bên Quốc lộ 19.

Thi công Quốc lộ 19 không đảm bảo an toàn giao thông trên đường đang khai thác

Để đảm bảo an toàn giao thông trên các đoạn tuyến Quốc lộ 19 đang thi công, Khu Quản lý Đường bộ III đề nghị Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đường đang khai thác; có biện pháp xử lý nghiêm các nhà thầu, cá nhân vi phạm trong quá trình thi công.

Đơn vị quản lý đường bộ cũng đề nghị khẩn trương khắc phục ngay các tồn tại như vá ổ gà, bố trí cọc tiêu biển báo, rào chắn, bố trí người điều khiển giao thông, đèn cảnh báo, thường xuyên sửa chữa đảm bảo mặt đường bằng phẳng. Ban Quản lý dự án cần thường xuyên kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm các nhà thầu, cá nhân vi phạm về an toàn giao thông khi thi công trên đường đang khai thác; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để việc thi công Quốc lộ 19 gây nguy hiểm đến an toàn giao thông, tính mạng người dân.

Thi công QL 19 không đảm bảo an toàn giao thông, người dân bức xúc

Ông Lê Phan Duy, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III, Cục đường bộ Việt Nam cho biết: “Vì công tác đảm bảo an toàn giao thông của các nhà thầu không được quan tâm nên đi trên một số đoạn rất là mất an toàn. Khu đã nhắc nhở rất nhiều lần nhưng việc triển khai rất chậm. Cục Quản lý đầu tư Xây dựng của Bộ GTVT cũng đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 chấn chỉnh nhắc nhở lại công tác đảm bảo an toàn. Vừa rồi cũng có một số triển khai khắc phục nhưng mà làm không thường xuyên nên chưa triệt để được. Các cầu tạm để phục vụ thi công làm mới các cầu họ chỉ làm một làn xe. Đặc biệt mùa mưa nên lầy lội và thường hay tắc”.

Nền đường cao hơn nhà dân làm đảo lộn đời sống sinh hoạt

Như VOV đã phản ánh, UBND tỉnh Bình Định liên tục kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý cao độ nền đường của QL 19 thuộc dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, đoạn qua địa bàn huyện Tây Sơn. Bởi việc nâng cấp nền đường qua xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định quá cao khiến nhà dân thấp hơn nhiều so với mặt đường./.