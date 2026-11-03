Yêu cầu VEC khẩn trương khắc phục mặt đường hằn lún trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Nhiều vị trí mặt đường hằn lún, biển báo chưa đúng quy chuẩn

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương khắc phục những hư hỏng mặt đường, hoàn thiện hệ thống báo hiệu và các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai xuất hiện nhiều vị trí mặt đường hằn lún, xuống cấp, hệ thống biển báo chưa phù hợp quy chuẩn.

Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh nhiều bất cập về mặt đường, hệ thống thoát nước, tầm nhìn và tổ chức giao thông trên tuyến vẫn chưa được xử lý triệt để, dù cơ quan quản lý đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo, đôn đốc.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, những tồn tại này tiếp tục được Cục Cảnh sát giao thông phản ánh qua quá trình kiểm tra, rà soát thực tế. Do đó, VEC cần khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục cụ thể tại từng đoạn tuyến, không để những bất cập kéo dài, ảnh hưởng đến an toàn của người và phương tiện lưu thông.

Đối với đoạn Km0 - Km123, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC cào bóc, sửa chữa những vị trí mặt đường bị lún võng, suy giảm độ nhám tại Km50+225, Km50+620, Km58+200 và Km74+450. Cùng với việc sửa chữa mặt đường, VEC phải thay thế các biển báo tốc độ tối thiểu trên giá long môn, bảo đảm kích thước theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Đối với đoạn Km123 - Km244 đang triển khai thi công sửa chữa, nâng cấp và mở rộng, yêu cầu đặt ra là xử lý tình trạng hằn lún vệt bánh xe tại nhiều vị trí. Cụ thể gồm các đoạn Km151+650 - Km151+850, Km162+800 - Km163+000, Km197+550 - Km198+130, Km234+300 - Km235 và các điểm Km201+900, Km208+400, Km230+050.

Đây là những vị trí cần được kiểm tra, xử lý nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi phương tiện lưu thông với tốc độ cao trên tuyến đường. Đặc biệt, trong thời gian thi công mở rộng, VEC phải bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn, cọc tiêu và đèn xoay cảnh báo vào ban đêm. Tại những vị trí có xe, máy thi công ra vào công trường, đơn vị thi công phải bố trí người hướng dẫn, phân luồng giao thông, tránh xung đột với dòng phương tiện đang lưu thông.

Đối với những vị trí chưa thể hoàn thành sửa chữa ngay, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu phải bố trí đầy đủ biển cảnh báo, biển hạn chế tốc độ và rào chắn để người điều khiển phương tiện chủ động nhận biết, giảm tốc độ và lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

Các đơn vị liên quan cũng phải tổ chức trực, theo dõi thường xuyên tại những vị trí có nguy cơ sạt lở khi xảy ra mưa lớn, chủ động triển khai biện pháp ứng phó, không để phát sinh tình huống bất ngờ gây mất an toàn giao thông.

VEC chịu trách nhiệm nếu chậm khắc phục gây tai nạn

Không chỉ yêu cầu sửa chữa các hư hỏng, Cục Đường bộ Việt Nam còn nhấn mạnh trách nhiệm của VEC trong công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh trách nhiệm của VEC trong công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo đó, VEC phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tổ chức quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến đường. Trường hợp chậm khắc phục những tồn tại, bất cập dẫn đến mất an toàn giao thông hoặc xảy ra tai nạn giao thông, đơn vị phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Đối với Khu Quản lý đường bộ I, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu đơn vị tổ chức kiểm tra hiện trường, rà soát toàn tuyến, tập trung vào các tồn tại liên quan đến mặt đường, tổ chức giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ. Đồng thời, đôn đốc VEC và các nhà thầu khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục.

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan chức năng phải lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Trước đó, qua khảo sát thực trạng tổ chức giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cục Cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều bất cập về hạ tầng và phương án tổ chức giao thông.

Mặc dù trong năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhiều lần kiến nghị xử lý những tồn tại, bất hợp lý trên tuyến, nhưng đến nay vẫn còn một số vị trí chưa được khắc phục.

Kết quả rà soát cho thấy, tại đoạn Km0 - Km123, mặt đường có dấu hiệu xuống cấp, độ nhám bề mặt suy giảm, xuất hiện tình trạng lún, võng cục bộ. Hệ thống biển báo tốc độ tối thiểu phân làn treo trên giá long môn tại khu vực các nút giao cũng chưa phù hợp với quy định tại QCVN 41:2024/BGTVT.

Trong khi đó, tại đoạn Km123 - Km244, nơi đang triển khai sửa chữa, nâng cấp và mở rộng mặt đường, tình trạng hằn lún vệt bánh xe xuất hiện tại nhiều vị trí, đòi hỏi phải có giải pháp xử lý kịp thời.

Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo giấy phép thi công; tăng cường cọc tiêu, dây phản quang, đèn cảnh báo vào ban đêm và bố trí người hướng dẫn giao thông trên những đoạn tuyến đang nâng cấp, mở rộng.

Đáng chú ý, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, trong quá trình thụ lý, điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến, cần làm rõ nguyên nhân có liên quan đến những bất cập trong tổ chức giao thông đã được lực lượng Cảnh sát giao thông kiến nghị.

Trên cơ sở kết quả điều tra, các cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, trong đó có đơn vị quản lý, duy tu, vận hành tuyến đường, nếu để xảy ra tai nạn giao thông do những bất cập này.

Việc khẩn trương xử lý các hư hỏng mặt đường, hoàn thiện hệ thống báo hiệu và tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực thi công được xác định là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa và kiềm giảm tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.