Điện Biên: Đảm bảo an toàn cho du khách tham quan dịp nghỉ lễ 30/4

Sau một thời gian dài nghỉ chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, từ ngày 27/4, tỉnh Điện Biên đã mở cửa các điểm di tích đón khách tham quan trở lại. Với phương châm “Du lịch an toàn trong mùa dịch bệnh”, các đơn vị quản lý di tích trên địa bàn đã triển khai đồng loạt các biện pháp, nhằm đảm bảo mỗi du khách đến tham quan đều cảm thấy hài lòng và yên tâm.

Du khách được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào các điểm di tích tại Điện Biên.

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 này, anh Nguyễn Viết Vinh (từ thủ đô Hà Nội) và đoàn gồm 5 thành viên có chuyến công tác tại Điện Biên. Tranh thủ ghé thăm các điểm di tích, ngay khi vừa đến cổng, anh và mọi người trong đoàn được nhân viên tại đây hướng dẫn sát khuẩn tay bằng dung dịch cồn, đo thân nhiệt. Mặc dù phải mất thêm chút thời gian, song anh và đoàn không ai cảm thấy khó chịu, trái lại còn giúp mọi người yên tâm hơn.



"Khi vào đến cổng các nhân viên ở đây sẽ hướng dẫn đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và giãn cách mỗi người 2 mét, thứ tự đi vào. Các nhân viên hướng dẫn rất nhiệt tình và mình có cảm giác an toàn khi vào đây tham quan" - Anh Nguyễn Viết Vinh cho biết.



Ngoài nhiệm vụ thuyết minh, truyền tải kiến thức lịch sử như thường lệ, giờ đây những thuyết minh viên tại các điểm di tích ở Điện Biên còn đảm nhận thêm nhiệm vụ nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn trong suốt quá trình tham quan... Trước thời điểm mở cửa trở lại, cũng như trước mỗi ngày làm việc, việc dọn dẹp vệ sinh tại các điểm di tích cũng được Ban quản lý di tích quan tâm triển khai.



Bà Lò Thị Xuân, nhân viên Ban Quản lý Di tích Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết, "Mỗi buổi sáng chúng tôi đều quét dọn vệ sinh khu di tích cho sạch sẽ. Khi đón tiếp các đoàn khách, yêu cầu khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Và thời gian này cũng chỉ đón các đoàn khách dưới 30 người thôi".



Theo thống kê của Ban Quản lý Di tích Điện Biên Phủ, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ đầu năm đến nay, lượng khách đến tham quan du lịch tại tỉnh giảm mạnh. 3 tháng đầu năm nay, lượng khách ước tính chỉ đạt 20% so với cùng kỳ năm trước và chủ yếu là khách nội địa. Riêng tháng 4 gần như không có số liệu thống kê vì đơn vị hoàn toàn đóng cửa theo chỉ đạo của cấp trên. Trong mấy ngày mở cửa trở lại này, mỗi ngày các điểm di tích cũng chỉ đón tiếp bình quân vài chục lượt khách. Dù vậy, công tác phòng dịch vẫn được triển khai nghiêm túc.



Bà Phạm Thị Thảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên nói, "Để đảm bảo phục vụ du khách phòng chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đơn vị đã triển khai các công tác đảm bảo vệ sinh, phun thuốc sát khuẩn khử trùng tại các điểm di tích. Khi tham quan, ngoài du khách, các viên chức lao động cũng phải bắt buộc đảm bảo đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và phải giữ khoảng cách tối thiểu trên 1 mét, thực hiện việc đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc".



Theo dự kiến của Ban Quản lý Di tích Điện Biên Phủ, trong những ngày tới, lượng khách đến thăm quan tại các điểm di tích có thể tăng nhẹ do được nghỉ lễ dài và chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Điện Biên Phủ. Do đó, bên cạnh việc tiếp đón tận tình, chu đáo thì việc thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch là hết sức cần thiết. Đây cũng là cách để giữ gìn hình ảnh về một Điện Biên Phủ - điểm đến du lịch không chỉ hấp dẫn mà còn an toàn./.