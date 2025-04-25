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Giá xăng dầu hôm nay 4/8: Giá dầu bật tăng trở lại

Giá xăng dầu hôm nay 4/8: Giá dầu bật tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 4/8: Giá bán vàng SJC giảm về mức 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4/8: Giá bán vàng SJC giảm về mức 140 triệu đồng/lượng

Giá xăng dầu hôm nay 4/8: Giá dầu bật tăng trở lại

Giá xăng dầu hôm nay 4/8: Giá dầu bật tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 4/8: Giá bán vàng SJC giảm về mức 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4/8: Giá bán vàng SJC giảm về mức 140 triệu đồng/lượng

Giá cà phê hôm nay 4/8: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 96.600 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 4/8: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 96.600 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay 4/8: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.110 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 4/8: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.110 đồng/USD

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