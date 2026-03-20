Nhìn từ tổng thể, kết quả bầu cử lần này không đơn thuần là sự khẳng định về một quy trình được tổ chức thành công, mà phản ánh một bước chuyển trong quản trị quốc gia - nơi công nghệ, thể chế và công tác cán bộ cùng hội tụ để định hình một nhiệm kỳ mới của Quốc hội và HĐND các cấp với nhiều kỳ vọng.

Một trong những điểm đáng chú ý của cuộc bầu cử lần này là việc rút ngắn thời gian tổ chức hơn 2 tháng so với các kỳ trước. Đây là một thay đổi lớn, đặt ra không ít lo ngại ban đầu về tiến độ và chất lượng triển khai. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, toàn bộ quy trình bầu cử vẫn được thực hiện đầy đủ, bài bản, đúng quy định và thậm chí chặt chẽ hơn, đặc biệt trong các khâu hiệp thương và sàng lọc ứng cử viên.

Thực tế cho thấy, việc rút ngắn thời gian không làm giảm chất lượng, mà ngược lại, trở thành phép thử cho năng lực tổ chức và điều hành. Các cơ quan phụ trách bầu cử đã triển khai đồng bộ các bước, bảo đảm tiến độ và tuân thủ pháp luật, qua đó khẳng định tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong tổ chức.

Điểm cốt lõi nằm ở việc ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình. Từ khâu lập danh sách cử tri, cấp thẻ cử tri đến phát phiếu bầu, dữ liệu được đồng bộ hóa, giúp việc đối chiếu diễn ra nhanh chóng và chính xác. Đáng chú ý, việc cập nhật số liệu theo thời gian thực đã làm thay đổi cách thức tổng hợp thông tin: chỉ sau 10-15 phút, dữ liệu từ các điểm bầu cử đã được cập nhật lên hệ thống.

Không chỉ dừng lại ở khâu kỹ thuật, chuyển đổi số còn góp phần nâng cao tính minh bạch của quá trình bầu cử. Các số liệu được cập nhật nhanh, đồng bộ và có thể kiểm chứng, tạo niềm tin cho cử tri và các cơ quan giám sát.









Bên cạnh đó, hoạt động vận động bầu cử cũng có nhiều đổi mới. Việc cho phép nộp hồ sơ ứng cử dưới dạng điện tử giúp tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho các cơ quan tổ chức hiệp thương. Đồng thời, hình thức tiếp xúc cử tri kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến đã mở rộng phạm vi tiếp cận.

Nếu trước đây, mỗi hội nghị tiếp xúc chỉ giới hạn trong vài nghìn cử tri, thì nay, ứng cử viên có thể kết nối với nhiều địa phương cùng lúc, giúp đông đảo người dân theo dõi chương trình hành động. Đây được xem là một trải nghiệm mới, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong quản trị quốc gia.

Những đổi mới này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn phản ánh cách tiếp cận hiện đại trong tổ chức bầu cử, hướng tới một nền quản trị minh bạch, hiệu quả và gần gũi hơn với người dân.

Sau khi bỏ phiếu, công tác tổng hợp kết quả đang được triển khai khẩn trương. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, tiến độ tổng hợp được đẩy nhanh đáng kể so với trước đây. Theo kế hoạch, kết quả chính thức sẽ được công bố trong khoảng từ ngày 22/3 đến trước 25/3. Tiếp đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ xác nhận tư cách đại biểu trúng cử. Đây là bước quan trọng nhằm hoàn tất quy trình pháp lý, tạo cơ sở cho việc tổ chức bộ máy và chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4.

Khối lượng công việc sau bầu cử được đánh giá là rất lớn, bao gồm việc kiện toàn bộ máy Nhà nước, tổ chức các cơ quan của Quốc hội và HĐND các cấp. Tất cả đều phải được triển khai khẩn trương để bảo đảm hệ thống chính trị vận hành liên tục, hiệu quả theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Các tổ chức và chuyên gia quốc tế nhìn nhận cuộc bầu cử lần này không chỉ là một sự kiện chính trị định kỳ, mà là một dấu mốc trong tiến trình hoàn thiện thể chế của Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách, nâng cao chất lượng quản trị và mở rộng hội nhập quốc tế, việc kiện toàn các thiết chế dân cử có ý nghĩa trực tiếp đối với năng lực hoạch định chính sách.

Đại hội XIV của Đảng đã xác định mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện thể chế phát triển hiện đại, minh bạch và thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong tiến trình đó, Quốc hội giữ vai trò trung tâm trong việc định hình khuôn khổ pháp lý và quyết định các vấn đề hệ trọng.

Thực tiễn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa chất lượng thể chế và kết quả phát triển. Dù đối mặt với nhiều thách thức như đại dịch COVID-19 và biến động kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng cao, mở rộng quy mô nền kinh tế từ khoảng 346 tỷ USD năm 2020 lên gần 514 tỷ USD vào năm 2025, qua đó nâng thứ hạng lên vị trí 32 thế giới.

Những con số này không chỉ phản ánh sức chống chịu của nền kinh tế, mà còn cho thấy vai trò của các quyết sách và khuôn khổ pháp lý được ban hành trong nhiệm kỳ. Điều này đồng nghĩa với việc Quốc hội khóa XVI sẽ phải tiếp tục gánh vác nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn và tạo dư địa cho tăng trưởng dài hạn.

Theo đánh giá của cộng đồng quốc tế, sự ổn định thể chế và năng lực hoạch định chính sách dài hạn là những yếu tố then chốt giúp Việt Nam duy trì đà phát triển và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis nhận định, sự chuyển mình của Việt Nam trong vài thập kỷ qua là kết quả của tầm nhìn rõ ràng, cải cách mạnh mẽ và niềm tin vào sự cởi mở, hợp tác.

“Chỉ trong vài thập kỷ, Việt Nam đã chuyển mình từ sự tàn phá của chiến tranh trở thành một trong những nền kinh tế mới nổi năng động nhất thế giới, đưa hàng triệu người thoát khỏi nghèo đói và mở rộng cơ hội cho người dân. Sự chuyển đổi này không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Đó là kết quả của tầm nhìn rõ ràng, những cải cách dũng cảm và niềm tin sâu sắc vào sức mạnh của sự cởi mở, bao trùm và hợp tác”, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM Etienne Ranaivoson đánh giá cao lợi thế về dân số trẻ và tinh thần hội nhập sâu rộng của Việt Nam, cho rằng đây là những lợi thế quan trọng cho phát triển dài hạn.

Một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên dấu ấn của cuộc bầu cử lần này là công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, bài bản theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Có thể khẳng định, thành công của cuộc bầu cử lần này có sự gắn kết chặt chẽ với thành công của Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt trong công tác chuẩn bị nhân sự.

Nghị quyết xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược và cơ sở. Điều này có ý nghĩa trực tiếp đối với việc lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Quá trình chuẩn bị nhân sự được triển khai từ sớm, từ xa, gắn với công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp. Các khâu hiệp thương, niêm yết danh sách ứng cử viên và kiểm tra tiêu chuẩn được thực hiện kỹ lưỡng, hạn chế tối đa các vấn đề phát sinh.

Đáng chú ý, việc lựa chọn ứng cử viên không chỉ chú trọng chất lượng mà còn bảo đảm cơ cấu hợp lý, tăng cường sự tham gia của phụ nữ, thanh niên và người ngoài Đảng, qua đó nâng cao tính đa dạng và đại diện của cơ quan dân cử.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, đội ngũ đại biểu Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng sẽ có tư duy đổi mới, năng lực lập pháp và giám sát cao, đủ khả năng tham gia hoạch định chính sách lớn, tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế và thúc đẩy phát triển. Từ kết quả bầu cử, một nhiệm kỳ mới đang mở ra, gắn với yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn. Đó sẽ là nền tảng để Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thực hiện hiệu quả vai trò của mình trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.















Thực hiện: Lê Phương