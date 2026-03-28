Tại tỉnh Tuyên Quang, khi danh sách 62 đại biểu trúng cử HĐND khóa XX của tỉnh được công bố, mỗi chương trình hành động không chỉ là cam kết chính trị mà còn phải được kiểm chứng bằng hiệu quả thực tiễn.



Để hoàn thành việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa mới ở cả hai cấp chậm nhất vào ngày 31/3/2026 theo chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội, các địa phương đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; bảo đảm chất lượng, tạo tiền đề để bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 được kiện toàn kịp thời, vận hành thông suốt ngay từ những ngày đầu.



Trong dòng chảy đó, mỗi đại biểu trúng cử buộc phải chuyển nhanh từ “trạng thái vận động” sang “trạng thái hành động”, từ cam kết trước cử tri sang trách nhiệm trước nhân dân. “Chương trình hành động phải trở thành kim chỉ nam cho hoạt động trong suốt nhiệm kỳ. Việc chủ động nghiên cứu, nắm vững các quy định pháp luật, nhất là những điểm mới của Luật Hoạt động giám sát cùng các luật chuyên ngành, chính là nền tảng để đại biểu thực thi đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình”, chị Củng Thị Duy, tân đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang vừa trúng cử chia sẻ.

Đây là nhiệm kỳ đầu tiên nữ đại biểu trẻ Củng Thị Duy, 35 tuổi, BSCKI, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Yên Minh, người dân tộc Pu Péo trở thành đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang (trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Hà Giang cũ và tỉnh Tuyên Quang), vì vậy những cảm xúc khi đi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ quên được.



Chị được cơ cấu ứng cử tại Trạm Y tế xã Yên Minh, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang (cách trung tâm thành phố hơn 200km, thuộc địa phận tỉnh Hà Giang cũ) là xã nằm ở vùng đặc biệt khó khăn với hơn 5.000 hộ, gần 27.000 nhân khẩu chủ yếu là bà con dân tộc thiểu số (Tày, H’Mông, Dao, Pu Péo…), trong đó có nhiều người chưa thông thạo tiếng phổ thông.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước ngày hội non sông, chị đặc biệt ấn tượng với ý kiến của một nữ cử tri dân tộc Dao. Cử tri bày tỏ sự tin tưởng, đồng thời gửi gắm mong muốn nữ ứng cử viên quan tâm hơn nữa đến đời sống của phụ nữ vùng đồng bào; tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại thôn, bản; bảo đảm cung ứng cấp đầy đủ, kịp thời các loại thuốc thiết yếu tại trạm y tế xã nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; phát triển về kinh tế; có những chính sách thiết thực về chế độ, điện phủ khắp bản làng, nâng cấp đường giao thông liên thôn, bản.



Sau khi được cử tri tin tưởng bầu cử, chị cụ thể hóa trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp và trong từng kế hoạch, công văn cụ thể. Là bác sĩ chuyên khoa I, có gần 10 năm công tác trong ngành y tại xã đặc biệt khó khăn. Trưởng thành từ cơ sở, hơn ai hết chị hiểu đời sống người dân vùng cao. Trong chương trình hành động, chị cho biết sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ kiến nghị đến nghị trường, theo dõi giải quyết đến cùng mọi việc.

Theo nữ đại biểu, hiện nay một số nội dung liên quan đến y tế cơ sở cần được trú trọng tại địa phương như nâng chất lượng khám chữa bệnh, giảm quá tải tuyến trên. Đồng thời, chuyển hướng rõ từ chữa bệnh sang phòng bệnh, tăng cường sàng lọc, quản lý sức khỏe định kỳ ngay tại cộng đồng cho người dân địa phương. Chị cũng định hướng tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về y tế, hướng tới hệ thống công bằng, hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao sự hài lòng của người dân.



Chị bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia đề xuất, triển khai các giải pháp thiết thực; qua đó góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản cho người dân trên địa bàn, tạo điều kiện để người dân vươn lên, ổn định cuộc sống.



Nữ đại biểu trẻ Củng Duy tâm niệm: “Điều may mắn là tôi có cơ hội được tiếp cận với y tế cơ sở, thường xuyên đi các thôn bản. Đây là điều kiện lý tưởng để tôi hiện thực hóa lời hứa với cử tri”.

Những định hướng việc làm cụ thể là minh chứng rõ nét cho việc thực hiện lời hứa với cử tri của nữ đại biểu HĐND tỉnh Củng Thị Duy. Đây cũng là cơ sở để cử tri trên địa bàn xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang tin tưởng, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình.



Thực tiễn đó khẳng định một điều: Chương trình hành động của mỗi ứng cử viên, khi đã được cử tri gửi gắm niềm tin qua lá phiếu, chính là một “khế ước chính trị” cần được thực hiện nghiêm túc. Đại biểu đã hứa thì phải làm, làm đến đâu phải được nhân dân kiểm chứng đến đó. Chỉ khi lời hứa được chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong đời sống, niềm tin của cử tri mới được củng cố, vai trò của các cơ quan dân cử mới thực sự được khẳng định.

Những quan điểm chỉ đạo trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đặt ra yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trên nền tảng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát huy sức mạnh con người và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh đó, đội ngũ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp giữ vai trò quan trọng trong việc “chuyển hóa” các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật và quyết định phù hợp với thực tiễn.



Yêu cầu đó càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai gần một năm. Việc tổ chức, vận hành bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào thiết kế thể chế, mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử và từng đại biểu.

Tác giả: Linh Thương

Đồ họa: Đồng Toàn