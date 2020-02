Buôn bán ế ẩm vì Covid-19, tiểu thương chợ An Đông kiến nghị giảm thuế

Do kinh doanh ế ẩm vì dịch bệnh Covid-19, tiểu thương buôn bán tại chợ An Đông - Trung tâm Thương mại An Đông thuộc Quận 5, TP HCM đã đồng loạt kí và gửi đơn xin giảm thuế lên chính quyền địa phương.



Đã có hơn 1.000 tiểu thương buôn bán tại chợ An Đông gửi đơn đến UBND quận 5, TPHCM kiến nghị xin được giảm thuế vì tình hình kinh doanh giảm sút nghiêm trọng, sức mua tại nhiều quầy hàng gần như bằng 0 kể từ sau Tết Nguyên đán.

Cụ thể, từ sau xuất hiện dịch bệnh Covid - 19, mọi hoạt động kinh doanh tại chợ An Đông gần như “đông cứng” hoàn toàn. Bởi vậy, chiều ngày 19/2, tập thể tiểu thương đã đồng loạt gửi đơn đến lãnh đạo các cấp trong quận đề xuất được xem xét giảm 50% thuế hàng tháng trong thời gian từ 3 - 6 tháng, bắt đầu tính từ tháng 2/2020.

Các tiểu thương chợ An Đông ngồi chơi vì không có khách.

Một tiểu thương kinh doanh các mặt hàng trang trí bằng nhựa tại chợ An Đông cho biết, tuy chợ có diện tích lớn nhưng dịp này quá vắng khách do dịch Covid-19 nên các tiểu thương kiến nghị xin giảm thuế.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, sáng 20/2, tại chợ An Đông nhiều sạp buôn bán đã đóng cửa, lượng khách đến mua rất ít. Tiểu thương buôn bán giày dép tại chợ An Đông cho biết, từ khi dịch Covid-19 bùng phát lượng khách đến mua giảm đến 70%, hiện tại nhiều hộ kinh doanh đang phải cố gắng duy trì sạp hàng. Một số quầy sạp đã treo bảng sang nhượng.

“Gần đây chợ hoạt động nhưng không đông khách, có ngày bán từ sáng đến chiều không có người mua. Hàng hóa ế ẩm nên các tiểu thương mong muốn giảm thuế”, Chủ sạp giày dép Trâm Anh 1 kiến nghị.

Sáng 20/2, Ban Quản lý Chợ An Đông - Trung tâm thương mại An Đông đang làm việc với UBND quận 5, TP HCM để giải quyết tâm tư nguyện vọng của tiểu thương tại khu vực này./.