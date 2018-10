Kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2018 lập kỷ lục mới

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 9/2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 352,61 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 42,44 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước và vượt mức kim ngạch của cả năm 2016 (351,38 tỷ USD). Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 179,47 tỷ USD, tăng 15,8% và nhập khẩu đạt 173,14 tỷ USD, tăng 11,6%. Trong 9 tháng đầu năm 2018, trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 179,47 tỷ USD, tăng 15,8%, tương ứng tăng 24,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa cho thấy, tính chung 9 tháng, xuất siêu của Việt Nam lên con số kỷ lục 6,32 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 9 tháng/2018 đạt 230,43 tỷ USD, tăng 13,8%, tương ứng tăng 28,01 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI 9 tháng/2018 lên 126,63 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối này trong 9 tháng/2018 đạt 103,8 tỷ USD, tăng 11,5% so với 9 tháng/2017.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong 9 tháng kể từ đầu năm 2018 đạt thặng dư trị giá 22,83 tỷ USD.

Về thị trường xuất khẩu, trong 9 tháng qua, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ tăng cao (trên 20%) so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ, EU và ASEAN cũng đều đạt tốc độ tăng trưởng dương, lần lượt là 13,2%, 10,5% và 14,5%.

Ở chiều nhập khẩu, trong số 58 thị trường chính có kim ngạch nhập khẩu trên 100 triệu USD trong 9 tháng qua thì có tới 45 thị trường có tốc độ tăng dương. Trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản đều có tốc độ tăng hai con số, nhập khẩu từ Hàn Quốc chỉ tăng nhẹ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp hàng hóa vào Việt Nam trong 9 tháng/2018./.

