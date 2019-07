Đại tràng Tâm Bình tốt thật hay chỉ là quảng cáo?

Thời gian gần đây, có nhiều người bệnh thắc mắc về sản phẩm Đại tràng Tâm Bình như: Đại tràng Tâm Bình có tốt không? Có tác dụng phụ không?

Chị Đ.T.O ở Thanh Hóa có hỏi: Tôi mắc bệnh viêm đại tràng 3 năm nay, thường xuyên bị đau bụng, đi ngoài khi ăn đồ lạ. Tôi thấy trên tivi và nhiều diễn viên nổi tiếng chia sẻ về Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ điều trị viêm đại tràng hiệu quả, tôi muốn mua sản phẩm dùng thử, liệu có tốt như quảng cáo không. Hiệu quả cụ thể như thế nào?

Nhằm làm rõ thắc mắc của chị Đ.T.O cũng như người bệnh quan tâm tới sản phẩm Đại tràng Tâm Bình, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin cơ bản sau:

Đại tràng Tâm Bình có tốt không?

Đại tràng Tâm Bình là sản phẩm của Công ty Dược phẩm Tâm Bình, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP – WHO. Sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ thảo dược, không pha trộn tân dược, đảm bảo an toàn cho sức khỏe mọi người. Chính vì vậy, ngay từ khi có mặt trên thị trường, Đại tràng Tâm Bình đã chiếm được lòng tin của người tiêu dùng, trở thành một trong những sản phẩm có tác dụng tốt với người viêm đại tràng cấp và mạn tính, đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa…

Thành phần và tác dụng của Đại tràng Tâm Bình

Đại tràng Tâm Bình là sự kết hợp linh hoạt của 12 vị thuốc quý: Bạch truật, Cam thảo, Bạch linh, Đảng sâm, Trần bì, Mộc hương, Hoài sơn, Nhục đậu khấu, Mạch nha, Sơn tra, Sa nhân, Hoàng liên.

Theo Thạc sĩ – Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn (chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), ưu điểm chính của sản phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa bài thuốc cổ phương kinh điển “Tứ quân tử thang” (với 4 vị thuốc: Đảng sâm, Bạch linh, Cam thảo, Bạch truật giúp bổ tỳ vị, kích thích tiêu hóa, ăn ngon miệng) cùng các thảo dược quý như: Sa nhân, Mộc hương, Nhục đậu khấu, Sơn tra, Mạch nha… Từ đó, giúp giảm các triệu chứng: đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu, táo bón, tiêu chảy...

Đặc biệt, sản phẩm này chứa vị thuốc Hoàng liên – có thành phần chính là Berberin, một loại kháng sinh thực vật, có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm. Các dược tính quý báu được kết hợp với nhau tạo thành giải pháp chữa trị hiệu quả cho người bị bệnh viêm đại tràng, đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa...

Để hiểu rõ hơn về tác dụng của Đại tràng Tâm Bình, hãy lắng nghe phân tích của chuyên gia trong video dưới đây:

Dược sĩ Hồ Thị Thương (SĐT: 0838510045, Thanh Xuân, Hà Nội): “Gần 7 năm sống chung với bệnh đại tràng, áp dụng đủ các phương pháp Đông Tây y nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Trong một lần vô tình xem quảng cáo truyền hình, tôi biết đến Đại tràng Tâm Bình và quyết định mua uống thử. Chỉ sau 3 hộp bệnh đỡ nhiều, bụng dịu, số lần đi ngoài giảm. Uống hết 6 hộp bụng êm hẳn, sức khỏe cải thiện rõ rệt”.

Hiệu quả lâu dài

Các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược tuy có tác dụng chậm hơn so với thuốc tây trong điều trị triệu chứng nhưng lại có ưu điểm về độ an toàn và cho hiệu quả lâu dài, đặc biệt là các trường hợp tỳ vị đã bị tổn thương.

Sản phẩm được bào chế dưới dạng viên nang đóng vỉ, dễ sử dụng, độ rã nhanh hơn viên hoàn, do đó, khả năng hấp thụ cũng nhanh hơn. Có thể nói, chính sự kết hợp chặt chẽ giữa tinh hoa Y học cổ truyền và cách bào chế hiện đại đã tạo nên công dụng vượt trội của Đại tràng Tâm Bình trong việc hỗ trợ điều trị viêm đại tràng và các bệnh lý liên quan đến hệ tiêu hóa.

Bác Nguyễn Hữu Tứ (SĐT: 0977596163, Cầu Giấy, Hà Nội): “Tôi bị viêm đại tràng hơn 20 năm, đau bụng, đi ngoài 4-5 lần mỗi sáng. Được người quen giới thiệu, tôi mua Đại tràng Tâm Bình về uống. Sau 3 tháng sử dụng sản phẩm, căn bệnh của tôi như được giải quyết triệt để. Phân thành khuôn, hằng ngày đi đều, đúng tiêu chuẩn 1 lần vào buổi sáng”.

Đại tràng Tâm Bình đã được Bộ Y tế, các cơ quan chức năng kiểm định và công nhận về chất lượng. Hơn hết, thước đo uy tín của sản phẩm chính là những phản hồi tích cực từ người bệnh. Đại tràng Tâm Bình đã giúp họ tìm lại niềm vui trong cuộc sống, tránh những phiền toái từ căn bệnh được coi là khó chữa./.