Ảnh: Màn tắm nước lạnh rùng người đầu năm mới ở hàng loạt nước Âu-Mỹ

"Ối trời ơi, lạnh quá!". Ảnh chụp tại Scotland. Những người đi bơi lao xuống nước lạnh giá ở bãi biển Coney Island, Brooklyn, thành phố New York (Mỹ). Hàng loạt nam giới đổ xô xuống Đại Tây Dương nằm ven thành phố New York hôm 1/1/2018. Co ro trong cái lạnh từ nước và không khí. Anh Simone Carabella, người Italy, phi thân xuống dòng sông Tiber từ cầu Cavour, ở thủ đô Rome. Marco Fois thực hiện màn nhào lộn trước khi rơi xuống dòng Tiber ở thủ đô của Italy. Người phụ nữ thích thú chạy trong nước biển ở Coney Island. Đôi nam nữ này trao nhau nụ hôn nồng cháy bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt của nước sông ở Scotland. Các ông lão ở câu lạc bộ bơi lạnh Berlin có mặt tại hồ Orankesee ở thủ đô Đức. Hóa trang thành gấu Bắc cực. Lễ hội bơi truyền thống trong nước lạnh ở Dunkirk, Pháp. Những người tham gia bơi lạnh trong gió mạnh ở Ystad, Thụy Điển. Dunkirk, Pháp. Dùng thêm phao. Hoạt động bơi lạnh như thế này là một dịp để người dân giao lưu với nhau. Lao xuống biển ở Boston, Massachusetts, Mỹ khi nhiệt độ không khí rất thấp. Làm ấm cơ thể sau khi đã bơi tại bãi biển Coney Island, Brooklyn, New York, Mỹ. Bắt đầu lội xuống nước lạnh để bơi. Ở các nước châu Âu thời tiết lạnh thường có hoạt động tắm lạnh vào đầu năm mới như thế này. "Ông già Noel" cũng tham gia hoạt động tắm trong nước lạnh ở New York, Mỹ./.

