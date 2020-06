Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình nhân đạo ở Syria

Báo cáo trước Hội đồng Bảo an, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock cho biết mặc dù số ca mắc và tử vong do Covid-19 ở Syria còn thấp, ông cho rằng phải rất thận trọng bởi năng lực xét nghiệm còn nhiều hạn chế và đáng lo ngại hơn là hệ thống y tế của Syria không đủ khả năng chịu đựng một đợt bùng phát trên diện rộng.

Hội đồng Bảo an thảo luận về tình hình nhân đạo tại Syria ngày 29/6.

Phó Tổng Thư ký bày tỏ quan ngại về tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay tới người dân đồng thời cho biết Liên Hợp Quốc cùng các đối tác đang nỗ lực hết mình trong hoạt động nhân đạo cũng như hỗ trợ ứng phó Covid-19 tại Syria, đặc biệt là tại khu vực Tây Bắc và tại vùng Đông Bắc. Phó Tổng Thư ký đề cập khuyến nghị của Tổng Thư ký về việc cần tiếp tục gia hạn cơ chế viện trợ xuyên biên giới nhằm hỗ trợ cho hai khu vực Tây Bắc và Đông Bắc Syria.



Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chia sẻ quan ngại với các nước thành viên HĐBA về tình hình nhân đạo đáng lo ngại tại Syria và thúc giục Syria, Liên Hợp Quốc cùng các đối tác tiếp tục tăng cường hợp tác để hàng hoá cứu trợ đến tay người dân. Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Syria và nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự thống nhất trên vấn đề hỗ trợ nhân đạo. Đại sứ khẳng định giải pháp lâu dài để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay là thúc đẩy một giải pháp chính trị toàn diện cho vấn đề Syria, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Vấn đề gia hạn cơ chế viện trợ xuyên biên giới tới Syria hiện đang là một trong những vấn đề gây chia rẽ tại Hội đồng Bảo an. Cơ chế này sẽ hết hạn uỷ quyền vào 10/7/2020 và hiện đang được thành viên Hội đồng Bảo an trao đổi nội bộ để xem xét việc gia hạn. Vào tháng 12/2019, do có sự khác biệt quan điểm, cả hai dự thảo nghị quyết của các nước chủ trì vấn đề nhân đạo Syria tại Hội đồng Bảo an gồm Đức, Bỉ, Kuwait và của Nga đưa ra lần lượt không được thông qua.

Hội đồng Bảo an cuối cùng đạt được thoả thuận gia hạn hai cửa khẩu Bab al-Salam và Bab al-Hawa giữa biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 6 tháng vào ngày 10/1/2020, khi Việt Nam đang giữ vị trí Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an.

Hội đồng Bảo an cùng ngày cũng nhất trí thông qua Nghị quyết 2530 gia hạn nhiệm vụ cho Lực lượng Quan sát viên của Liên Hợp Quốc tại Cao nguyên Golan tới ngày 31/12/2020 để tiếp tục việc hỗ trợ duy trì Thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và Syria và giám sát việc thực hiện Thoả thuận Rút lực lượng của hai nước này tại Cao nguyên Golan./.