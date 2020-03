Phòng chống Covid-19: Hà Nội sẵn sàng 3 cơ sở cách ly mới

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hà Nội đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống. Thành phố cũng đã thành lập thêm 3 điểm cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp đi về từ vùng dịch.

Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, UBND Quận Hoàng Mai, Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo với hơn 300 thành viên; tổ chức 15 lớp tập huấn cho 2.900 lượt người về ứng phó dịch bệnh. Đồng thời, đẩy mạnh phát thanh tuyên truyền trên loa phát thanh tại 14 phường với 1.260 lượt phát thanh (2 lần/ngày) về các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Tại quận trung tâm - quận Hoàn Kiếm đã triển khai 20 số điện thoại đường dây nóng miễn phí tại Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và 18 Trạm y tế phường; thành lập 2 đội phản ứng nhanh và trạm Y tế các phường nghiêm túc trực chống dịch 24/24h…

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm - một trong những cơ sở cách ly của TP vừa được thành lập.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố đã sẵn sàng phòng chống Covid-19 ở giai đoạn 4, với trên 1.000 người mắc bệnh.

Nhằm đảm bảo cho việc cách ly tập trung cho các công dân về từ vùng dịch, Hà Nội đã quyết định thành lập thêm các khu cách ly. Đó là tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm), quy mô 800 chỗ lưu trú; Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai), quy mô 2.000 chỗ lưu trú và 3 tòa nhà ở khu sinh viên Mỹ Đình II cho khoảng 4.800 người.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng bổ sung điểm cách ly tập trung tại Trung tâm Đào tạo nghề Thành An, Binh đoàn 11 (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì) cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với quy mô 500 chỗ lưu trú….

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động thành lập bộ máy, tổ chức quản lý, vận hành và phục vụ khu cách ly tập trung; bố trí lực lượng điều hành và phục vụ cho khu cách ly; đảm bảo về hậu cần, phục vụ cho người cách ly và nhân viên phục vụ.

Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: "Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp với quận Hoàng Mai, quận Nam Từ Liêm, Binh đoàn 11 sẵn sàng cơ sở cách ly…".

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thanh phố Hà Nội khuyến cáo người dân không nên ra đường, nếu không có việc cần thiết, nhất là đối với khoảng 1,4 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Khi ra ngoài hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cộng cộng mà sử dụng phương tiện cá nhân.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện cần nhanh chóng xác định lại nguồn lực, cơ sở vật chất. Trên cơ sở kế hoạch, kịch bản mà thành phố Hà Nội đã đưa ra, các quận huyện phân công nhiệm vụ hợp lý. Đó là tổ chức cách ly nhanh chóng. Tập trung phát hiện từ những người dân có biểu hiện ho, sốt; yêu cầu khai báo y tế và cách ly tại nhà đối với những người đi nước ngoài về.

"Kế hoạch của các quận huyện phải chi ly. Không chi ly, tỉ mỉ sẽ lãng phí và bị động. Phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ trong giám sát cộng đồng…" - ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Đến nay, Công an quận Hoàng Mai và công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã triển khai phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự cho 2 khu vực sẽ đón người cách ly mới khi diễn biến của dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Cụ thể, hai khu vực này bao gồm: Tòa nhà A1 khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) và Ký túc xá trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm.) Lực lượng công an đã triển khai các hàng rào an ninh tại 2 khu vực kể trên. Cảnh sát giao thông cũng được bố trí tại các chốt từ xa để hướng dẫn các phương tiện đi lại./.