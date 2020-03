Xử lý đối tượng đăng tin sai sự thật về bệnh nhân mắc Covid-19

Chiều nay (14/3), Công an thành phố Lạng Sơn phối hợp phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý 1 trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về bệnh nhân Covid-19 số 21.



Trước đó, vào lúc 20h ngày 12/3, tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Thẩm mỹ Thu Hằng” đã đăng tải thông tin về bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 thứ 21 ở Hà Nội có “bồ nhí”, “con riêng”, khai báo y tế không trung thực, bài viết đã thu hút nhiều bình luận, chia sẻ.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hằng tại cơ quan chức năng đã thừa nhận hành vi của mình nhằm câu like, gây sự chú ý của cộng đồng.

Qua nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng xác định tài khoản Facebook trên là của Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1990) trú tại đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đăng tải bài viết nhằm câu like, gây sự chú ý của cộng đồng mạng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu đối tượng gỡ bỏ bài viết trên facebook và ký cam kết không tái phạm./.