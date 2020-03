Rạp phim cắt giảm nhân viên, “nín thở” chờ dịch Covid-19 đi qua

Sáng 12/3, Bộ Y tế công bố ca thứ 39 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. Như vậy, đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã có 39 ca mắc Covid-19, 16 ca được chữa khỏi hoàn toàn và ra viện. Trong số 23 ca mắc mới (từ ngày 6/3 đến nay), có 11 người nước ngoài (10 người Anh, 1 người Ireland), 12 người Việt Nam, trong đó Hà Nội có 5 ca.

'Gái già lắm chiêu 3" may mắn đổi lịch chiếu sớm.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều sự kiện văn hóa - giải trí phải hoãn tổ chức. Các rạp chiếu phim vắng vẻ, doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ các năm trước. Phim Việt duy nhất có doanh thu tốt nhất từ đầu năm đến nay là “Gái già lắm chiêu 3” (hơn 100 tỷ đồng) do thay đổi lịch chiếu sớm từ mùng 1 Tết âm lịch.



Nhiều bộ phim đứng trước nguy cơ thua lỗ trông thấy. Các phim như “Sắc đẹp dối trá” chỉ thu 22 tỷ đồng sau 2 tuần công chiếu; phim “Nắng 3” đạt doanh thu khoảng 12 tỷ đồng sau 5 ngày công chiếu, phim “Cuốc xe nửa đêm” của đạo diễn Nguyễn Nguyên Hoàng ra rạp từ ngày 28/2 song chỉ thu được hơn 1 tỉ đồng. Các bộ phim như “Chị Mười Ba phần 2: Ba ngày sinh tử” do vợ chồng nghệ sĩ hài Thu Trang - Tiến Luật bỏ vốn sản xuất và đóng chính cũng “án binh bất động”, dời lịch ra rạp. “Bí mật của gió” dự định chiếu vào đầu tháng 2/2020 nhưng cũng đã lùi ngày chiếu và chưa biết ngày nào công chiếu.

Các phim quốc tế cũng không mấy khởi sắc, “Harley Quinn: Birds of prey (từ đầu tháng 2)”, “Quý ông thế giới ngầm”, “Nhím Sonic”, “Tiếng gọi nơi hoang dã”… đều có doanh thu thấp. Hiện “bom tấn” “Bloodshot” của tài tử Vin Diesel vừa ra rạp được kỳ vọng sẽ thắp sáng tình hình ảm đạm của các rạp phim.

Tuy nhiên, bên cạnh nỗi buồn doanh thu, vấn đề phòng chống dịch vẫn được các rạp đặt lên hàng đầu. Đại diện hãng phim Thiên Ngân – Galaxy cho biết: “Đặc thù các rạp phim của Galaxy không nằm nhiều trong các trung tâm thương mại nên ban lãnh đạo cũng dễ dàng hơn trong việc thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh”.

“Bloodshot” giành nhiều kỳ vọng sẽ cải thiện doanh thu.

“Chúng tôi tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền về dịch Covid-19, yêu cầu nhân viên 100% đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay khử khuẩn, liên tục cập nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh. Hiện tại Galaxy cũng đã đóng các cụm rạp ở Cà Mau và chưa ấn định thời điểm mở cửa trở lại.

Do doanh thu cố định khá lớn nên chúng tôi tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động, cắt giảm nhân viên, bố trí nhân sự và các suất chiếu hợp lý, tránh lãng phí, dựa trên kinh nghiệm kinh doanh và quản lý. Về cơ bản, chúng tôi đang cầm chừng hoạt động và cùng nhau đi qua mùa dịch”.

Quản lý hệ thống rạp chiếu phim BHD Star Cineplex cũng cho biết, để chống chọi trong mùa dịch Covid-19, đơn vị này phải cắt giảm nhân viên, tiết kiệm điện nước, thay đổi thời gian các suất chiếu (từ 8 giờ-25 giờ trước đây sang 10h30-24 giờ). Đơn vị quản lý của cụm rạp này cũng phát khẩu trang miễn phí nếu khách có nhu cầu, phát hiện thấy khách có biểu hiện bất thường (ốm, sốt, ho) sẽ không cho vào rạp, sử dụng máy đo nhiệt độ, bán vé theo kiểu tách ghế để khách hàng yên tâm, để tăm trong thang máy cho khách hang bấm thang….

“No Time To Die” (Không phải lúc chết) dời lịch chiếu.

Có số lượng rạp lớn nhất cả nước, đại diện CGV cho biết cùng chung tình trạng với các đơn vị khác, lượng khách giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hầu hết các khán giả đến rạp đều ý thức được dịch bệnh, tuân thủ các biện pháp phòng tránh như đeo khẩu trang y tế và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn được chuẩn bị tại rạp. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim “No Time To Die” (Không phải lúc chết) phần thứ 25 của loạt phim James Bond do CGV phát hành cũng đã dời lịch chiếu sang tận tháng 11/2020./.