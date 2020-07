Á hậu Thuỳ Dung tự cách ly ở nhà 14 ngày sau khi ở sân bay Đà Nẵng

Á hậu Thuỳ Dung cho biết ngay sau khi tham dự đám cưới của Á hậu Thuý Vân được tổ chức tại TP.HCM vào tối 25/7 thì sáng 26/7 cô bay vào Hội An để tiến hành ghi hình với ê-kíp của chương trình 'Nét Xanh' của VTV.

Á hậu Thuỳ Dung về thẳng nhà để tự cách ly sau khi bay từ Đà Nẵng về TP. HCM. Tại thời điểm đó, mới phát hiện thêm một ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng và mới chỉ thực hiện phong toả môt số quận trong thành phố nên tình hình vẫn chưa thực sự căng thẳng.

Thuỳ Dung cũng đã nghĩ tới việc sẽ huỷ chuyến công tác vì lo ngại tình hình dịch bệnh trở nên nguy hiểm hơn, tuy nhiên do lịch làm việc đã lên kế hoạch từ trước và còn phụ thuộc vào cả một ê-kíp nên cuối cùng cô vẫn phải bay tới Hội An.

Do làm việc tại Hội An nên khi bay đến và về cô đều phải đi qua sân bay Đà Nẵng. Sau khi trở về TP.HCM, Thuỳ Dung cho biết cô đã tự cách ly tại gia 14 ngày để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Chia sẻ của Thuỳ Dung trên trang cá nhân. Người đẹp chia sẻ: "Ngày 26/7 Dung có lịch làm việc ở Hội An nên khi bay đến và bay về đều phải qua sân bay Đà Nẵng. Với tình hình hiện tại thì Dung đang tự cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày, tạm hoãn và huỷ các công việc liên quan".

Mặc dù phải huỷ hết các kế hoạch công việc nhưng Thuỳ Dung cho biết đây là việc làm cần thiết: "Lúc đầu Dung cũng cảm giác lo lắng và buồn vì bản thân làm ảnh hưởng đến công việc và kế hoạch của người khác. Nhưng điểm mạnh nhất của Việt Nam mình là sự xử lý nhanh chóng của ban lãnh đạo và ý thức cao của người dân, nên không thể vì lý do cá nhân mà làm sai được".

Cô cũng kêu gọi mọi người hãy cùng tự nâng cao ý thức và giữ an toàn cho bản thân và người xung quanh. "Đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và tránh đến nơi đông người khi không cần thiết, giữ sức khoẻ thật tốt nha cả nhà" - cô viết.

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng, được biết hàng loạt các chương trình, event của giới showbiz cũng đã bị huỷ do lo ngại tình hình dịch bệnh lây lan trong cộng đồng./.