Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Thú y

Chiều 10/7, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội thảo khoa học và Triển lãm thành tựu 70 năm truyền thống Ngành Thú y.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm thành tựu 70 năm truyền thống ngành Thú y .

Thời gian qua, công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Thú y đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tại hội thảo, các nhà khoa học đã giới thiệu một số thành tựu nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực Thú y như: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, virus và sản xuất virus Lở mồm long móng tại Việt Nam, Hiệu quả phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm của vắc xin Navet-fluvac 2, Ứng dụng công nghệ kiểm soát dịch bệnh thủy sản...



Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đánh giá: "Những báo cáo trong hội thảo hôm nay đã minh chứng cho sự lớn mạnh và trưởng thành của nền khoa học công nghệ Thú y nước nhà. Những kết quả nghiên cứu này đã đóng góp to lớn cho thực tiễn của ngành thú ý, cho công tác đào tạo nghiên cứu, công tác chỉ đạo điều hành cũng như các công ty, doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, ứng dụng cho người chăn nuôi nhằm phát hiện bệnh và phòng chống dịch bệnh."

Trong xu thế hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, dịch bệnh lây lan nhanh chóng, trong đó, có nhiều dịch bệnh nguy hiểm từ động vật có nguy cơ lây sang người; vì vậy, ngành Thú y đứng trước nhiều thách thức. Công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Thú y cần tập trung vào nghiên cứu các đề tài có tính ứng dụng cao, thực hiện tốt công tác chuyển giao ứng dụng cho sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị cho ngành Thú y nước nhà.

Hội thảo khoa học giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực Thú y nước ta trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến yêu cầu: "Kết quả nghiên cứu cũng như định hướng nghiên cứu phải giải quyết những vấn đề cấp bách do thực tiễn đặt ra, phải phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm từ động vật sang người. Tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y và vacxin thú ý để làm sao có công nghệ tốt nhất, hiện đại nhất, chất lượng thuốc và vacxin tốt nhất, phục vụ phòng chống dịch bệnh; xây dựng những vùng an toàn dịch bệnh để có nguồn thực phẩm an toàn phục vụ nội tiêu và đẩy mạnh xuất khẩu"./.