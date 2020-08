Điểm thi tiếng Anh thấp do chương trình 10 năm chưa được triển khai đại trà?

Năm 2020, điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh tiếp tục đứng vị trí thấp nhất về kết quả thi so với các môn khác với điểm trung bình là 4,58, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,4 điểm. So với năm ngoái, điểm trung bình môn tiếng Anh có nhỉnh hơn, tăng từ 4,36 lên 4,58 điểm.

Nguyên nhân của kết quả trên, theo TS Vũ Thị Thanh Nhã, Trưởng khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, là do chương trình môn tiếng Anh hệ 10 năm (từ lớp 3 đến lớp 12) chưa được triển khai đại trà trên cả nước, nhiều địa phương chưa đủ điều kiện triển khai chương trình này.

Thực tế theo phân tích của Bộ GD-ĐT, trung bình điểm bài thi môn Tiếng Anh của học sinh theo học chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm cao hơn khoảng 2 điểm so bài thi môn này của học sinh học tiếng Anh hệ 7 năm (từ lớp 6 đến lớp 12). Như vậy, khi tỷ lệ học sinh cả nước được học chương trình môn Tiếng Anh hệ 10 tăng lên thì dự kiến điểm thi trung bình của môn học này sẽ dần cải thiện.

Một nguyên nhân khác khiến điểm thi môn tiếng Anh năm nay vẫn thấp, theo TS Nhã, là do đề thi có những câu hỏi khó nhằm mục tiêu phân loại thí sinh.

So với mặt bằng chung học sinh cả nước đặc biệt với học sinh khu vực nông thôn và miền núi, yêu cầu của các câu hỏi này là hơi cao. Ngoài ra, do tâm lý của phần lớn thí sinh dự thi môn tiếng Anh là chỉ để xét tốt nghiệp THPT nên các em ít đầu tư học tập và dành thời gian cho các môn tuyển sinh đại học khác. Điểm thi môn tiếng Anh do đó thấp hơn các môn còn lại.

Cô giáo Lê Thị Tâm, giáo viên môn Tiếng Anh trường THTPT Hàm Nghi (Hà Tĩnh) cho rằng, Tiếng Anh là môn học đường dài, cần đầu tư và cần có cái “gốc”. “Việc nâng chất lượng học ngoại ngữ không phải lập tức có hiệu quả ngay được. Đặc biệt, với những trường hợp đã mất gốc khi học tiếng Anh, các em phải rất chật vật mới có thể đạt mức điểm “tạm tạm” khi thi tốt nghiệp THPT”, cô Lê Thị Tâm nói.



Cũng theo cô Tâm, điều kiện kinh tế xã hội tại nhiều khu vực còn hạn chế; nhận thức của phụ huynh, học sinh về tầm quan trọng của môn tiếng Anh chưa đầy đủ nên thiếu đầu tư về thời gian và nỗ lực cho môn học này. Cuối cùng quan trọng nhất là vì nhiều học sinh không được tiếp cận tiếng Anh từ sớm mà chỉ bắt đầu học bài bản khi lên cấp 2 thậm chí cấp 3 nên mất gốc nhiều.

PGS. TS. Phạm Thị Hồng Nhung (Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế) phân tích thêm rằng, không giống những môn khoa học khác, để cải thiện năng lực ngoại ngữ cần một quá trình lâu dài và bền bỉ. Đây là đặc điểm đã được ghi nhận trong cơ sở lý luận về tiếp thụ ngoại ngữ. Vì thế không nên trông đợi các nỗ lực cải thiện năng lực ngoại ngữ chung của người học có hiệu quả ngay trong một vài năm, hay khi giáo viên được cải thiện năng lực thì lập tức có hiệu quả trên kết quả của người học.

Dù vậy, TS Lê Thống Nhất vẫn cho rằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 môn tiếng Anh đã đặt ra yêu cầu đối với ngành giáo dục là phải nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ theo hướng đào tạo công dân toàn cầu. Khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, việc đầu tư, đẩy mạnh chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh cũng là điều rất cần các cấp, ngành, địa phương và mỗi người hết sức quan tâm./.