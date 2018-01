Nhiều học sinh ở Sa Pa vẫn đến trường dù ngoài trời rét 2-3 độ C

Theo quy định riêng của huyện vùng cao Sa Pa, tỉnh Lào Cai, các nhà trường trên địa bàn sẽ chủ động nắm bắt tình hình thời tiết, khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 6 độ C sẽ cho học sinh nghỉ học để tránh rét.

Thế nhưng, những ngày gần đây, trong khi nền nhiệt thường xuyên xuống thấp, thậm chí có lúc chỉ 2 – 3 độ C, tại một số trường học ở Sa Pa, học sinh vẫn tới lớp bình thường.



Học sinh Trường mầm non Hoa Đào vẫn đi học đông đủ trong những ngày rét

Tại Trường Mầm non Hoa Đào, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, từ đầu mùa đông đến nay, mặc dù trải qua 3 đợt rét hại kèm theo nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, có lúc chỉ 2 – 3 độ C, nhưng 12 lớp học với tổng sĩ số trên 500 học sinh của trường vẫn duy trì đầy đủ từng ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở vật chất của nhà trường tương đối khang trang, phòng ốc khép kín với hệ thống máy sưởi, nước nóng, lót sàn và chăn đệm dày.

Vào những ngày rét, việc dạy và học của cô và trò nhà trường đều chỉ gói gọn trong lớp học, bữa ăn trưa của các bé cũng được chú trọng hơn.

Cô giáo Trịnh Thị Én, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Thực tế cán bộ công chức của huyện và nhân dân ở Sa Pa không có điều kiện trông các cháu nếu như nghỉ dài ngày, nên chúng tôi linh động là nếu nhân dân có nhu cầu gửi các cháu đến trường vẫn nhận và trông”.

Theo bà Nguyễn Thanh Nhạn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa, không riêng Trường mầm non Hoa Đào, một số trường học nữa của Sa Pa nhờ điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo, nên vẫn duy trì đầy đủ việc dạy và học.

Còn đối với những trường khác, nhiều khi nhà trường thông báo cho các em nghỉ học, nhưng các em vẫn đến trường nên việc dạy và học lại được duy trì như thường lệ.

Ngoại trừ các điểm trường lẻ khó khăn, với cơ sở vật chất hiện có ở những trường trung tâm, học sinh đến lớp đôi khi còn ấm hơn ở nhà.



Học sinh ngủ tại trường được trang bị chăn đệm ấm

Bà Nguyễn Thanh Nhạn cho biết: “Dù cho học sinh nghỉ nhưng các thầy cô vẫn làm việc bình thường, nếu như không có học sinh đến trường các thầy cô tổ chức sinh hoạt chuyên môn. Nếu học sinh đến trường, các thầy cô vẫn sẽ tổ chức các hoạt động cho các em. Hơn nữa, người dân Sa Pa do sống ở vùng rét đã quen nên trong công tác phòng chống rét cũng đã có nhiều kinh nghiệm, cho nên tuy đã được thông báo nghỉ học do trời lạnh nhưng nhiều phụ huynh vẫn cứ cho con mình đến trường”.

Bà Nguyễn Thanh Nhạn cho biết thêm, Sa Pa là huyện đặc thù, do địa hình cao thấp khác nhau nên phân thành nhiều tiểu vùng khí hậu, thời tiết và nhiệt độ ở mỗi xã, thị trấn trong huyện đều có sự khác biệt.

Do đó, Phòng Giáo dục huyện cũng chỉ đạo các nhà trường linh hoạt trong công tác dạy và học.

Các trường tự căn cứ vào tình hình thời tiết thực tế tại khu vực và dựa trên điều kiện cơ sở vật chất hiện có, nếu không đáp ứng được sẽ chủ động cho học sinh nghỉ học, sau đó sẽ tổ chức dạy bù để đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học đã đề ra./.

