Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, sáng 10/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull

Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam - Australia kể từ sau khi ký Tuyên bố chung về Đối tác Toàn diện Tăng cường 2015. Trên nền tảng vững chắc của mối quan hệ này và tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, hai bên nhất trí sẽ sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia lên Đối tác Chiến lược. Hai Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục trao đổi để Lãnh đạo hai nước có thể ký kết văn kiện Đối tác Chiến lược vào thời gian sớm nhất.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về việc kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng tích cực, đạt 5,2 tỷ USD năm 2016 so với 32,3 triệu USD năm 1990, đưa Australia trở thành bạn hàng thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam; hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng tin cậy, thực chất; hợp tác giáo dục - đào tạo, lao động, du lịch và giao lưu nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Australia mở rộng hơn nữa các hoạt động đầu tư, kinh doanh với Việt Nam trong các lĩnh vực như công nghiệp chế tạo, năng lượng, khai khoáng, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, tăng hơn nữa mức đầu tư của Australia tại Việt Nam; đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Australia. Thủ tướng cũng đề nghị Australia tiếp tục duy trì viện trợ phát triển chính thức (ODA) và cung cấp học bổng cho Việt Nam.

Hai Thủ tướng tiến hành hội đàm, nhất trí sẽ sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia Đối tác chiến lược.

Nhân dịp này, hai bên đã thảo luận và chia sẻ nhiều đánh giá về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là các diễn đàn do ASEAN dẫn dắt nhằm thúc đẩy xu hướng đối thoại và hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định và trật tự khu vực dựa trên luật lệ.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử (COC) mang tính ràng buộc pháp lý.

Nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các doanh nghiệp hàng đầu của Australia trong các lĩnh vực y tế, sản xuất, chế tạo, khai khoáng, dầu khí, hàng không và chế biến nông sản chất lượng cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các doanh nghiệp sang Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao CEO trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao APEC 2017; đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Australia.

Lắng nghe các chia sẻ và đề xuất của các doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Việt Nam, nước sở tại và các tiêu chuẩn, quy định của thế giới.

Thủ tướng cũng khẳng định Lãnh đạo hai nước đã nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Tăng cường giữa Việt Nam và Australia, trong đó xác định hợp tác kinh tế- thương mại- đầu tư là trụ cột rất quan trọng, theo đó hai bên quyết tâm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD thời gian tới.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Australia đã thành công ở Việt Nam làm cầu nối cho các doanh nghiệp khác của Australia tăng cường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam; đồng thời góp phần thúc đẩy Chính phủ Australia tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp hai nước./.