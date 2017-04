Mercedes-Benz 680 S Torpedo Roadster cổ nhất sẽ được mang ra đấu giá

Có vẻ như những chiếc xe cổ thời tiền chiến luôn giành được giải thưởng "Best in Show" tại Pebble Beach, và chiếc Mercedes-Benz 680 S Torpedo Roadster 1928 cũng sẽ không là ngoại lệ. Là một trong ba chiếc xe do hãng Saoutchik nổi tiếng sản xuất và cũng là chiếc xe duy nhất còn sót lại, chiếc Benz đã từng giành danh hiệu cao tại Pebble Beach Concours d'Elegance 2012 này sẽ được mang đến đấu giá năm nay. Với kính chắn gió kiểu thấp đã trở thành thương hiệu, mui gập, phần nội thất bọc da thuộc đỏ, đồ trang trí bằng gỗ tuyệt đẹp cùng những chi tiết sáng bóng và tao nhã, nhà kinh doanh dầu mỏ Frederick Henry Bedford, Jr. đã không ngần ngại mua ngay chiếc xe này tại triển lãm New York Auto Salon năm 1929. Gia đình ông sở hữu chiếc xe này trong khoảng 75 năm, cho đến khi hai cha con nhà sưu tầm Paul and Chris Andrews mua lại từ bất động sản Bedford vào năm 2008. Hai năm sau đó, họ tiến hành khôi phục chiếc xe trong khoảng thời gian hai năm. Chiếc xe đua Saoutchik đã đạt được điểm số hoàn hảo 100 điểm khi ra mắt tại Pebble Beach năm 2012 và đã giành giải thưởng cao nhất. Chiếc xe cũng giành hạng nhất tại Concorso d'Eleganza Villa d'Este ngay năm sau, và chuẩn bị trở lại vào tháng tới để chờ đợi người trả giá cao nhất của RM Sotheby. Nhà đấu giá hy vọng chiếc xe sẽ bán được giá từ 6,5 - 8 triệu Euro, điều này làm cho nó trở thành một trong những chiếc xe có giá trị nhất tại cuộc bán đấu giá năm nay. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu chiếc xe được trả giá cao hơn ước tính ban đầu, bởi dù sao thì không phải lúc nào cũng có những chiếc xe như thế này xuất hiện tại buổi đấu giá.

Sẽ không quá ngạc nhiên nếu chiếc xe được trả giá cao hơn ước tính ban đầu, bởi dù sao thì không phải lúc nào cũng có những chiếc xe như thế này xuất hiện tại buổi đấu giá.