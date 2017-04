Toyota Fortuner bị tai nạn nát bét nhưng vẫn không bung túi khí

Vừa qua, hình ảnh một chiếc Toyota Fortuner bị tai nạn khá nghiêm trọng, xe bị biến dạng đã được cộng đồng mạng chia sẻ. Qua các hình ảnh được chia sẻ cho thấy, chỉ còn thân xe phía bên trái là khá lành lặn còn lại đều bị méo mó và vỡ nát. Phần bên phải của xe gần như không thể "nhận dạng". Tuy nhiên, điều mọi người thắc mắc ở đây là việc xe bị tai nạn nghiêm trọng như vậy nhưng hệ thống túi khí trong xe hoàn toàn không bung. Phần nội thất của xe đã bị vỡ nát, nhưng không hề thấy sự hoạt động của túi khí. Trước điều này, nhiều người cho rằng, người ngồi trong xe không cài dây an toàn nên túi khí không bung. Nhưng, lại có những ý kiến khác cho rằng, việc cài dây an toàn hay không thì không ảnh hưởng và liên quan đến việc túi khí hoạt động khi va chạm. Dù không cài dây an toàn, nhưng khi xe va chạm chỉ cần đúng hướng như trong yêu cầu kỹ thuật của xe thì hệ thống túi khí vẫn hoạt động bình thường. Trước các ý kiến trái chiều nhau, các chuyên gia về kỹ thuật công nghiệp ô tô cho biết, túi khí và dây đai an toàn trên xe ô tô là hai chi tiết hoạt động độc lập. Việc túi khí bung hay không bung phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: lực va chạm, hướng va chạm, độ chính xác của các cảm biến… nên việc túi khí bung hay không bung cũng có thể do các yếu tố va chạm chưa đạt ngưỡng để kích nổ túi khí (vì túi khí chỉ dùng 1 lần và giá thành khá cao) nhưng cũng không loại trừ khả năng do lỗi kỹ thuật của hệ thống túi khí. Còn việc thắt dây an toàn sẽ giúp người ngồi trong xe giảm thiểu chấn thương khi tai nạn xảy ra dù túi khí có bung hay không. Vì vậy, khi ngồi trên xe, mọi người nên thắt dây an toàn để đảm bảo giảm thiểu rủi ro khi không may có xảy ra tai nạn. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/PeFLh4Uvk3FrWhdTzAag/2017_04_06/tui_khi_RPCF.mp4

