Cụm Đặc nhiệm PCTP ma túy số 4-Canh biển nơi tận cùng Tổ quốc

Đóng quân trên địa bàn huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4 (PCTP) Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, đặc biệt nhiệm vụ trọng tâm là đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, hoà bình và ổn định trên vùng biển được phân công.

Các chiến sĩ Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4 tuyên truyền tới người dân.

Nhiệm vụ đa dạng, phức tạp, các cán bộ, chiến sĩ phải luôn đối mặt với các tình huống nguy hiểm. Dịp trước và trong Tết là thời điểm mà các loại tội phạm buôn lậu, ma túy hoạt động gia tăng, vì vậy những người cảnh sát áo trắng thuộc Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy 4 Cảnh sát biển Việt Nam vẫn luôn duy trì nghiêm quân số trực và tiếp tục bám sát địa bàn được giao. Ngày Tết dẫu xa gia đình, song bảo vệ bình yên vùng biển đảo là niềm tự hào của những người lính canh biển nơi tận cùng Tổ quốc.

Có mặt tại Đội đặc nhiệm số 2, Cụm Ma túy 4 Cảnh sát biển Việt Nam khi các cán bộ chiến sĩ vừa kết thúc chuyên án khởi tố vụ án hình sự với hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên biển thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thượng úy Trần Thanh Hải, Trợ lý Đội đặc nhiệm số 2 cho biết, đó chỉ là một trong số những vụ án có nhiều diễn biến phức tạp, tội phạm có nhiều thủ đoạn tinh vi nhưng bằng con mắt nghiệp vụ, sau quá trình xác minh, điều tra, các anh đã nhanh chóng bắt quả tang, thu giữ tang vật.

Chống tội phạm ma túy trên đất liền đã khó khăn phức tạp, nhưng chống tội phạm trên biển còn gay go, phức tạp, nguy hiểm gấp nhiều lần. Vì thế để đấu tranh triệt phá được một vụ án, cán bộ, chiến sĩ phải mất rất nhiều công sức, phải đeo bám, lênh đênh trên biển cả tuần, cả tháng. Tết Nguyên Đán đang đến rất gần, đây là thời điểm mà các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, tội phạm ma túy… hoạt động mạnh. Chính vì vậy, công tác trực sẵn sàng chiến đấu được lực lượng tăng cường.

Theo thượng uý Trần Xuân Hải, Phó đội trưởng Đội đặc nhiệm số 1, Cụm đặc nhiệm PCTP Ma túy 4, đặc điểm của những vụ buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán ma túy thường chỉ hoạt động trên biển trong điều kiện sóng to, biển động, sương mù tầm nhìn hạn chế.

Hơn nữa, vùng biển Tây Nam rất rộng, nhiều luồng lạch, có nhiều điểm đảo, lại là ngư trường hoạt động của ngư dân, do vậy, các đối tượng vi phạm thường lợi dụng trà trộn với tàu thuyền của ngư dân, lợi dụng đêm tối, luồng lạch phức tạp, sử dụng những tàu có tốc độ cao để hoạt động, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, phát hiện, kiểm tra.

Bên cạnh đó các đối tượng này còn có rất nhiều thủ đoạn tinh vi, khi bị phát hiện thì chống trả quyết liệt, khi bị bắt thì quay sang mua chuộc dụ dỗ hòng thoát tội. Tuy nhiên với bản lĩnh chính trị vững vàng, các cán bộ, chiến sĩ rất cương quyết, không bị cám dỗ bởi những “viên đạn bọc đường”.

Gói bánh chưng đón Tết.

Theo đại tá Trần Quốc Hải, Cụm trưởng Cụm đặc nhiệm PCTP ma túy số 4, Cụm có nhiệm vụ quản lý địa bàn 4 tỉnh miền Tây Nam Bộ gồm: Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng. Đây là địa bàn rộng, nhiều tiềm năng về kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp nhất là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Cụm Ma túy 4 gặp không ít khó khăn, đòi hỏi các chiến sĩ phải tinh thông về nghiệp vụ, lòng say mê nghề nghiệp và sẵn sàng hy sinh.

Đảng ủy, Chỉ huy Cụm đã xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên bản lĩnh chính trị vững vàng, trau dồi đạo đức, nâng cao nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả. Trong những năm qua, lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy nói chung, cán bộ nhân viên Cụm đặc nhiệm PCTP ma túy nói riêng đã trực tiếp đấu tranh hàng trăm chuyên án, vụ án về ma túy.

Đặc biệt, sau khi nhận được chỉ thị của Tư lệnh Cảnh sát biển mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phòng chống tội phạm ma túy trước trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, Đảng ủy Chỉ huy Cụm đặc nhiệm PCTP Ma túy 4 đã ra Nghị quyết chuyên đề xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên địa bàn.

Hơn 1 tháng triển khai, Cụm đặc nhiệm PCTP Ma túy 4 đã đấu tranh được 16 chuyên án, vụ án về ma túy, tiến hành khởi tố 6 vụ án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy chuyển giao cho cơ quan Công an theo đúng quy định.

Cũng theo Đại tá Trần Quốc Hải, các loại tội phạm thường lợi dụng những dịp lễ Tết để hoạt động tăng cường nên Cụm duy trì nghiêm quân số trực và tiếp tục bám sát địa bàn được giao, nhiều cán bộ, chiến sĩ đón Tết ở đơn vị với tinh thần vui vẻ nhưng đảm bảo sức chiến đấu cao, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ bình yên vùng biển.

Chiến sĩ trang trí cây hoa đón Tết cổ truyền.