Ảnh: Sức tàn phá khủng khiếp của động đất 8,1 độ richter ở Mexico

Nhân viên cứu hộ ở miền nam Mexico đang vật lộn với đống đổ nát từ các tòa nhà đổ sập do động đất. Ảnh: rex. Các đội cứu hộ làm việc thâu đêm sau khi Mexico hứng chịu trận động đất mạnh 8,1 độ richter. Ảnh: rex. Hiện trường một trung tâm mua sắm ở Mexico sau khi rung chuyển vì động đất trong đêm. Ảnh: daily mail. Vụ động đất xảy ra ở vị trí 96km ngoài khơi Mexico nhưng được cảm nhận rõ trên toàn đất nước Mexico. Ảnh: daily mail. Cảnh tượng tại lối vào sân bay quốc tế Benito Juarez ở thành phố Mexico. Ảnh: reuters. Rung chấn lần này mạnh hơn thảm họa động đất vào năm 1985 khiến thủ đô nước này bị san phẳng và hàng nghìn người thiệt mạng. Ảnh: shutterstock. Quân nhân lục quân Mexico đã được huy động kiểm tra các thiệt hại do động đất gây ra ở cảng Veracuz đêm 7/9 (tức trưa 8/9). Ảnh: afp. Cảnh đổ nát do động đất xuất hiện ở nhiều nơi trên đất nước Mexico. Ảnh: reuters. Đống đổ nát này được cho là ở nam Mexico. Ảnh: daily mail. Đã phát hiện được sóng thần ở vùng biển Mexico sau động đất. Các nhà địa chấn học cảnh báo nguy cơ sóng thần 3,6m sẽ xảy ra ở cả bờ biển Philippines. Ảnh: getty. Người ta e sợ vẫn còn nhiều người bị kẹt dưới đống đổ nát sau động đất. Ảnh: EPA./.

Nhân viên cứu hộ ở miền nam Mexico đang vật lộn với đống đổ nát từ các tòa nhà đổ sập do động đất. Ảnh: rex. Các đội cứu hộ làm việc thâu đêm sau khi Mexico hứng chịu trận động đất mạnh 8,1 độ richter. Ảnh: rex. Hiện trường một trung tâm mua sắm ở Mexico sau khi rung chuyển vì động đất trong đêm. Ảnh: daily mail. Vụ động đất xảy ra ở vị trí 96km ngoài khơi Mexico nhưng được cảm nhận rõ trên toàn đất nước Mexico. Ảnh: daily mail. Cảnh tượng tại lối vào sân bay quốc tế Benito Juarez ở thành phố Mexico. Ảnh: reuters. Rung chấn lần này mạnh hơn thảm họa động đất vào năm 1985 khiến thủ đô nước này bị san phẳng và hàng nghìn người thiệt mạng. Ảnh: shutterstock. Quân nhân lục quân Mexico đã được huy động kiểm tra các thiệt hại do động đất gây ra ở cảng Veracuz đêm 7/9 (tức trưa 8/9). Ảnh: afp. Cảnh đổ nát do động đất xuất hiện ở nhiều nơi trên đất nước Mexico. Ảnh: reuters. Đống đổ nát này được cho là ở nam Mexico. Ảnh: daily mail. Đã phát hiện được sóng thần ở vùng biển Mexico sau động đất. Các nhà địa chấn học cảnh báo nguy cơ sóng thần 3,6m sẽ xảy ra ở cả bờ biển Philippines. Ảnh: getty. Người ta e sợ vẫn còn nhiều người bị kẹt dưới đống đổ nát sau động đất. Ảnh: EPA./.