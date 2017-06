“Biển người” tập Yoga giữa Quảng trường Thời đại (Mỹ)

Hôm qua (21/6), khoảng 12.000 người đã đổ về Quảng trường Thời đại ở thành phố New York, Mỹ để cùng nhau tập yoga đón chào ngày hạ chí. Là ngày dài nhất trong năm, ngày hạ chí không chỉ được chào đón ở Mỹ mà còn ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Anh, Canada. Ở New York, hoạt động tập yoga ở Quảng trường Thời đại trong ngày hạ chí đã trở thành một sự kiện thường niên. Sự kiện này thu hút đông đảo người dân thành phố New York. Nhiều phụ huynh còn mang theo con cái. Trong ảnh, bé gái theo phụ huynh đi tập yoga cũng có một tấm thảm riêng để "thư giãn". Những "tín đồ" Yoga đã biến quảng trường Thời đại nổi tiếng trở thành một sân tập ngoài trời khổng lồ, bao quanh là dòng người qua lại nhộn nhịp các phương tiện giao thông và những công trình đồ sộ. Sự kiện tập yoga này diễn ra liên tục từ sáng sớm đến chiều tối trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát. Sự kiện năm nay lấy chủ đề là "Mind over Madness", nghĩa là "Tâm trí vượt qua sự cuồng nộ". Tim Tompkins, chủ tịch Times Square Alliance và đồng sáng lập sự kiện cho biết, ban tổ chức đã chọn ra chủ đề này để lên án tình trạng bạo lực gần đây trên toàn thế giới. Vài tuần trước đây, tại Quảng trường Thời đại, một người điên đã lái xe đâm người, ngay bên kia đường", Tompkins cho biết. Quảng trường Thời đại được coi là trung tâm của thế giới phương Tây nên sự kiện lớp học Yoga diễn ra ở đây mang tính biểu tượng rất lớn. Một trong những chủ đề của sự kiện tập cùng nhau tập Yoga ở quảng trưởng Thời đại năm nay là khái niệm yoga về Ahimsa. Yoga Ahimsa mang tinh thần bất bạo động. Vì thế, việc hàng nghìn người cùng tập Yoga Ahimsa tại quảng trưởng Thời đại là thông điệp rõ ràng phản đối các vụ tấn công đẫm máu tại các địa điểm công cộng nổi tiếng ở Mỹ và phương Tây thời gian gần đây. "Chúng ta thấy những vụ việc đó có khắp nơi trên thế giới, và chúng ta cần một chút bình an hơn nữa trong thế giới này" - Tim Tompkins, chủ tịch Times Square Alliance và đồng sáng lập sự kiện cho biết. Yoga được cho là không chỉ rèn luyện về thể chất mà cả tinh thần cho con người. Sự kiện “Mind Over Madness” kết thúc với lớp học cuối cùng lúc vào 19h30 tối 21/6 (giờ địa phương).

