Ông Kim Jong-un muốn các quan chức Triều Tiên là “chiến binh hạt nhân”

Yonhap đưa tin, tại bữa tiệc mừng ngày Quốc khánh Triều Tiên (9/9), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ca ngợi cuộc thử nghiệm hạt nhân mới nhất là “một chiến thắng vĩ đại”, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của các chuyên gia và quan chức đóng góp vào chiến thắng này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự một sự kiện ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters.

Bản tin của truyền hình Nhà nước Triều Tiên cho hay, tại bữa tiệc có sự tham dự của các tướng lĩnh hàng đầu quân đội Triều Tiên, ông Kim Jong-un mô tả vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch (bom H) hôm 3/9 là “chiến thắng vĩ đại của người dân Triều Tiên, chiến thắng phải đánh đổi cả bằng máu”, đồng thời kêu gọi các quan chức nước này “chiến đấu theo tinh thần và cốt cách của các chiến binh hạt nhân”.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục có tiếng nói lên án những động thái gần đây của Triều Tiên. Trong cuộc phỏng vấn ngày 9/9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng tình hình căng thẳng liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trên thế giới trong nhiều năm qua.

"Đến nay, chúng đã trải qua các cuộc chiến tranh vốn nổ ra sau một quyết định được tính toán kỹ lưỡng. Song chúng ta cũng biết rằng các cuộc xung đột khác đã bùng phát thông qua một tình huống leo thang do sự thiếu tỉnh táo. Chúng ta phải hy vọng rằng tính nghiêm trọng của mối đe dọa này đặt chúng ta theo chiều hướng của lý trí trước khi quá muộn", ông Guterres nói.

Ông Guterres cũng lưu ý rằng vấn đề then chốt là buộc Triều Tiên ngừng chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình và tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Theo Tổng thư ký Guterres, cần phải duy trì sự thống nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bằng mọi giá, bởi đó là công cụ duy nhất có thể giải bài toán Triều Tiên./.