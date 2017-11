Zimbabwe “vỡ òa” khi ông Mugabe bị cách chức lãnh đạo đảng ZANU-PF

Các đại biểu ăn mừng sau khi Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe bị cách chức lãnh đạo đảng trong cuộc họp bất thường của Ủy ban trung ương đảng ZANU-PF tại thủ đô Harare ngày 19/11. Ông Chris Mutsvangwa (giữa), người đứng đầu hội cựu chiến binh Zimbabwe, một tổ chức quyền lực tại quốc gia châu Phi này cho rằng tốt nhất Tổng thống Mugabe nên chuyển giao quyền lực cho quân đội. Trong phiên họp của đảng ZANU-PF, chủ tọa Obert Mpofu (không có trong ảnh) nói rằng, Tổng thống Robert Mugabe đã đóng góp “nhiều thành tựu đáng ghi nhớ” cho đất nước, nhưng vợ ông, Grace Mugabe và thân tín đã “lợi dụng tình trạng yếu ớt của ông để cướp đi các nguồn lực quốc gia”. Nhiều người dân Zimbabwe đã xuống đường ăn mừng quyết định của đảng cầm quyền ZANU-PF cách chức lãnh đạo của ông Mugabe. Người biểu tình mang theo khẩu hiệu phản đối vợ Tổng thống Zimbabwe, bà Grace Mugabe, người cũng vừa bị ZANU-PF tước bỏ quyền lực khỏi đảng này. Chiếc xe buýt chở người biểu tình mang dòng chữ “phế bỏ hoàn toàn Grace”. Trước đó, quân đội Zimbabwe hôm 15/11 đã triển khai binh sĩ, vũ khí hạng nặng, giành quyền kiểm soát tình hình song phủ nhận việc tiến hành đảo chính. Người biểu tình ủng hộ sự can thiệp vừa qua của quân đội. Họ mang theo khẩu hiệu “Quân đội Zimbabwe là tiếng nói của người dân. Ông Mugabe phải ra đi”. Tư lệnh quân đội Constantino Chiwenga (hình ảnh bên trái trên biểu ngữ) và Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa (người bị ông Mugabe cách chức để dọn đường chính trị cho vợ) giờ được suy tôn là “những anh hùng giải phóng thực sự”. Ông Emmerson vừa được tiến cử đảm nhiệm chức Chủ tịch đảng ZANU-PF. Từ một anh hùng cách mạng, giờ đây ông Mugabe bị người dân kêu gọi từ chức (Mugabe must go). Có lẽ nhiều người dân Zimbabwe vẫn yêu quý ông Mugabe nhưng vẫn phải nói “tạm biệt, người thầy của tôi” như tấm biểu ngữ này. Người Zimbabwe ở Cape Town (Nam Phi), cũng tuần hành kêu gọi ông Mugabe từ chức Tổng thống. Tuy nhiên, trong phát biểu mới nhất trên truyền hình, Tổng thống Mugabe vẫn chưa đề cập khả năng từ chức, thậm chí còn cam kết sẽ chủ trì Đại hội Đảng cầm quyền ZANU-PF, dự kiến sẽ diễn vào tháng tới. Nhiều người dân Zimbabwe đã không giấu nổi sự thất vọng đối với bài phát biểu của Tổng thống Mugabe. Hội cựu chiến binh Zimbabwe tuyên bố, việc luận tội Tổng thống Mugabe vẫn sẽ được tiến hành theo đúng kế hoạch vào ngày 21/11./. http://streaming.vov.vn/2017_11_20/WUq0fswuusaUewolg2nzYA/Anti_Mugabe_protest_in_Harare__Zim_Solidarity_March__18_Nov_2017.mp4

