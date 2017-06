BXH V-League sau vòng 14: FLC Thanh Hóa giữ vững ngôi đầu

BXH V-League 2017 sau vòng đấu thứ 14 có thứ tự như sau. 1. FLC Thanh Hóa | Hiệu số: 9 | Điểm: 29 2. Hà Nội FC | Hiệu số: 13 | Điểm: 27 3. Quảng Nam | Hiệu số: 6 | Điểm: 23 4. Sài Gòn FC | Hiệu số: 4 | Điểm: 23 5. Sanna Khánh Hòa | Hiệu số: 1 | Điểm: 23 6. Hải Phòng | Hiệu số: 3 | Điểm: 22 7. Than Quảng Ninh | Hiệu số: 4 | Điểm: 21 8. SHB Đà Nẵng | Hiệu số: 2 | Điểm: 18 9. TP Hồ Chí Minh | Hiệu số: -3 | Điểm: 18 10. Hoàng Anh Gia Lai | Hiệu số: -2 | Điểm: 17 11. Sông Lam Nghệ An | Hiệu số: -4 | Điểm: 15 12. B.Bình Dương | Hiệu số: -11 | Điểm: 3 13. Cần Thơ | Hiệu số: -12 | Điểm: 8 14. Long An | Hiệu số: -20 | Điểm: 5 BXH V-League 2017 sau 14 vòng đấu.

