Clip U21 HAGL 3-1 U21 Gangwon

Công Phượng ghi siêu phẩm, U21 HAGL đè bẹp U21 Gangwon VOV.VN - Công Phượng ghi siêu phẩm, U21 HAGL giành chiến thắng 3-1 trước U21 Gangwon, ẵm vé vào bán kết giải U21 Quốc tế 2016.

Chung cuộc: U21 HAGL 3-1 U21 Gangwon

Ghi bàn

Văn Toàn (13’, 17’), Công Phượng (83’) - Lee Hee Min (75’)

U21 HAGL: Lê Văn Trường, Đăng Tuấn, Văn Sơn, Đông Triều, Hồng Duy, A Hoàng,Thanh Hậu, Văn Thanh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng.

U21 Gangwon: Kim Juheon, An Sung Min, Park Jun Ha, Kim Taeh Hyeon, Lee He Min, Kim Soo Huyn, Cho Hyeong Jun, Choi Huyung Joon, Sin You Kim, Noh Min Woo, Oh Jaeseok .