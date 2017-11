Khán giả xem V-League nhận giải thưởng đặc biệt

Tiếp tục chung tay cùng sự phát triển bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, mùa giải 2017 ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ trở thành Nhà tài trợ đồng hành cho các Giải BĐCN QG 2017. Không chỉ tài trợ cho Giải đấu, chương trình “Kết nối Toyota V-League 2017 cùng Thẻ Visa Kienlongbank” sẽ đem đến niềm vui cho những khán giả trực tiếp đến sân xem trận đấu.

Khán giả may mắn nhận giải thưởng thẻ visa Kienlongbank trị giá 50 triệu đồng.

PV/VOV.VN

Chương trình “Kết nối Toyota V-League 2017 cùng Thẻ Visa Kienlongbank” đã được triển khai thực hiện tại vòng đấu 25 vào cuối tuần vừa qua tại Giải Toyota V-League 2017. Theo đó, các khán giả may mắn trúng thưởng đợt này gồm: Nguyễn Viết Trí (sân Bình Dương); Nguyễn Thị Thanh Trúc (sân Cần Thơ); Trần Thị Minh (sân Lạch Tray, Hải Phòng); Nguyễn Hải Long (sân Hàng Đẫy, Hà Nội); Lê Thanh Trọng (sân Hòa Xuân, Đà Nẵng); Lê Văn Cường (sân Thanh Hóa) và đặc biệt vị khán giả may may mắn trúng giải là người Hàn Quốc - Kim Song Sik tới xem và cổ vũ trong trận đấu TP. Hồ Chí Minh gặp Than Quảng Ninh trên sân Thống Nhất, TPHCM.Chương trình này sẽ tiếp tục tại vòng đấu cuối (vòng 26) ngày 25/11/2017 và tìm ra các khán giả may mắn tại các sân Thống Nhất; sân Pleiku, Gia Lai; sân Long An; sân Cẩm Phả, Quảng Ninh; sân 19/8 Nha Trang, Khánh Hòa; sân Vinh và sân Tam Kỳ, Quảng Nam.Sau khi BTC giải xác định được 14 khán giả may mắn sẽ tiếp tục có cơ hội bốc thăm may mắn lần 2 với cơ cấu giải thưởng: 01 Giải Nhất là Thẻ Visa Gold trị giá 50 triệu đồng và 01 giải Đặc biệt Thẻ Visa Platium trị giá 150 triệu đồng được diễn ra ở Đêm Gala trao giải các Giải BĐCN QG 2017 tại Nhà hát Âu Cơ, thủ đô Hà Nội.Không chỉ chú trọng về công tác chuyên môn để nâng cao chất lượng giải đấu, để khán giả đến sân được tận hưởng và hòa quyện với những cảm xúc bóng đá, các chương trình may mắn cho khán giả được Công ty VPF, BTC giải tổ chức nhằm mục đích gắn kết và kết nối gần hơn với người hâm mộ cũng như để thu hút nhiều hơn nữa sự quan tâm của người hâm mộ đến với các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước./.