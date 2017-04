MU và thành tích hoàn hảo trên sân nhà tại Europa League 2016/2017

Hiện tại, MU đang có thành tích toàn thắng trên sân Old Trafford ở Europa League mùa này. Đây là yếu tố ủng hộ thầy trò HLV Mourinho trong cuộc tiếp đón Anderlecht. Vòng bảng: MU 1-0 Zorya (Ghi bàn: Ibrahimovic) Vòng bảng: MU 4-1 Fenerbahçe (Ghi bàn: Pogba x 2, Martial, Lingard) Vòng bảng: MU 4-0 Feyenoord (Ghi bàn: Rooney, Mata, Lingard và 1 bàn phản lưới nhà) Lượt đi vòng 32 đội: MU 3-0 Saint-Étienne (Ghi bàn: Ibrahimovic lập hat-trick) Lượt về vòng 16 đội: MU 1-0 Rostov (Ghi bàn: Mata) Tổng cộng, MU đã sút tung lưới đối phương tới 13 lần và chỉ để thua 1 bàn trên sân Old Trafford, tại Europa League mùa này. Ngoài Europa League, MU còn có thành tích cực tốt trên sân nhà ở các đấu trường cúp mùa này, thầy trò HLV Mourinho đã thắng 2 trận FA Cup và 4 trận League Cup tại Old Trafford. Lần gần nhất Quỷ đỏ không thắng trên sân nhà tại Europa League là trận hòa 1-1 với Liverpool, ở lượt về vòng 16 đội mùa trước. Trận tứ kết lượt về giữa MU và Anderlecht sẽ diễn ra vào lúc 2h05 ngày 21/4, theo giờ Việt Nam. Hiện tại, thầy trò Jose Mourinho đang tạm giữ lợi thế nhờ bàn thắng trên sân khách ở trận lượt đi và tràn đầy hy vọng lọt vào bán kết Europa League. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/Frf8B6LqIprWhdTzAag/2017_04_20/clip_anderlecht_1_1_mu_GTYV.mp4

