VFF đề nghị C45 hỗ trợ phòng chống tiêu cực ở V-League. (Ảnh: Minh Hoàng)

Chỉ còn 2 vòng đấu nữa, V-League 2017 sẽ khép lại và ở những vòng này dự đoán sẽ diễn ra quyết liệt, bất ngờ, có ảnh hưởng đến tranh chấp thứ hạng của các đội.

Do tính chất quan trọng của vòng 25 và 26, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có công văn gửi Cục Cảnh sát Hình sự (C45) - Bộ Công an đề nghị hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn và phòng ngừa tiêu cực có thể xảy ra.

Cụ thể, VFF đã mời C45 dự khán một số trận đấu quan trọng của mỗi vòng. Đây cũng không phải lần đầu tiên, VFF mời C45 hỗ trợ về công tác an ninh, an toàn và phòng chống tiêu cực, mà từ năm 2008 giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự (C45) đã có Quy chế phối hợp về phòng chống tiêu cực trong bóng đá, trong đó có các giải bóng đá chuyên nghiệp./.