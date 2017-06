Vòng 15 V-League 2017: Hướng về Lạch Tray

Hướng về Lạch Tray

Hải Phòng gây thất vọng lớn ở vòng 14 V-League 2017, khi họ thất bại 0-2 trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Trận thua này khiến đội bóng đất Cảng tụt xuống vị trí thứ 6 với 22 điểm.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy (Ảnh: Minh Hoàng).

Ở vòng 15, Hải Phòng sẽ trở về sân nhà Lạch Tray, để tiếp đón Long An, đội đứng cuối bảng xếp hạng. Xét về thực lực và phong độ, các nhà đương kim Á quân đều vượt trội so với Long An. Theo nhận định của giới chuyên môn, nếu chơi đúng sức, Hải Phòng sẽ không mấy khó khăn, để giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, việc Hải Phòng giành được 3 điểm trước Long An ở vòng 15 hay không, lại không phải là điều mà người yêu bóng đá Việt Nam quan tâm. Thay vào đó, điều họ quan tâm nhất chính là phản ứng của CĐV Hải Phòng sau án phạt của BTC.

Theo Quyết định kỷ luật số 308/QĐ-LĐBĐVN, cổ động viên của Hải Phòng bị cấm vào các SVĐ của đội khách có tổ chức các trận thi đấu bóng đá thuộc các giải BĐCN Việt Nam năm 2017 vì hành vi gây mất an ninh, an toàn trong trận đấu với Hà Nội FC ở vòng 14.

Đại chiến ở Hòa Xuân

Ngoài việc hướng về Lạch Tray, người hâm mộ bóng đá nước nhà chắc chắn sẽ không thể bỏ qua trận đại chiến giữa SHB Đà Nẵng vs Hà Nội FC trên sân vận động Hòa Xuân.

Hiện tại, chủ nhà SHB Đà Nẵng đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 18 điểm. Vì vậy, đội bóng của HLV Huỳnh Đức rất cần một chiến thắng, để cải thiện thứ hạng.

Hà Nội FC đang bám sát FLC Thanh Hóa trên BXH (Ảnh: Minh Hoàng).

Trong khi đó, Hà Nội FC sau chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng đã có 27 điểm, tiếp tục bám sát FLC Thanh Hóa trong cuộc đua đến ngôi vương. Hà Nội FC cũng rất cần một chiến thắng, để cướp ngôi đầu của FLC Thanh Hóa, đội làm khách trước TP HCM ở vòng đấu này.

Ở cuộc đọ sức này, SHB Đà Nẵng có lợi thế sân nhà, nhưng Hà Nội FC lại được lịch sử chống lưng. Theo đó, trong 5 lần đọ sức gần nhất, Hà Nội FC duy trì thành tích bất bại trước SHB Đà Nẵng (với 3 chiến thắng, 2 trận hòa). Lần gần nhất Hà Nội FC để thua SHB Đà Nẵng là thất bại 1-2 diễn ra vào ngày 3/8/2014.

Lịch thi đấu vòng 15 V-League 2017.

Nói như vậy để thấy rằng, dù SHB Đà Nẵng rất quyết tâm tìm chiến thắng đầu tiên trong giai đoạn lượt về, nhưng với phong độ không ổn định và trước đối thủ đang thi đấu rất hay, thầy trò HLV Huỳnh Đức khó lòng đạt được mục đích./.

BXH V-League sau vòng 14: FLC Thanh Hóa giữ vững ngôi đầu VOV.VN - Sau vòng 14 V-League, FLC Thanh Hóa tiếp tục dẫn đầu BXH với 2 điểm nhiều hơn kẻ bám đuổi Hà Nội FC.