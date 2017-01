53 người chết vì giá rét tại Ba Lan

Ngày 7/1, chính phủ Ba Lan kêu gọi người dân giúp đỡ các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, đặc biệt những người vô gia cư, khi có tới 53 người đã chết do hạ thân nhiệt trong điều kiện giá rét kể từ đầu mùa đông.

Trong mấy ngày qua những trận bão tuyết dồn dập từ Bắc Cực đã gây thiệt hại nặng nề cho Ba Lan. Nhiệt độ nhiều nơi đã giảm xuống mức âm 25 độ C, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt của người dân. Tuyết rơi dày cản trở việc di chuyển của các phương tiện giao thông, người dân hạn chế ra ngoài đường, các cơ sở cứu trợ xã hội luôn chật kín người nghèo vô gia cư.

Nhiệt độ dưới 0 độ C đã khiến nhiều người ở Ba Lan bị giảm thân nhiệt, tử vong - Ảnh: worldbulletin.net

Riêng ngày 6/1 đã có 7 người chết do bị hạ thân nhiệt và được mô tả là ngày có nhiều số người chết nhất trong mùa đông này tại Ba Lan. Ba người khác cũng được phát hiện đã chết vì lý do tương tự một ngày trước đó. Tổng cộng đã có 53 người chết do hạ thân nhiệt kể từ đầu tháng 11/2016.

Bộ Chính sách Gia đình, Lao động và Xã hội Ba Lan đã kêu gọi người dân nước này giúp đỡ bất kỳ những ai có nguy cơ chết cóng vì băng giá, chủ yếu là người già, người nghèo không nơi nương tựa, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất số lượng người tử vong do bị tụt thân nhiệt như đã ghi nhận trong những ngày qua.

Cảnh sát cũng đã được huy động để giúp đỡ các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Các công sở, trường học được đề nghị tiếp nhận người nghèo vô gia cư tránh rét tạm thời. Các bệnh viện được đề nghị không trả bệnh nhân không nơi nương tựa về nhà. Dự báo số người chết vì giá rét tại Ba Lan tiếp tục tăng khi điều kiện thời tiết không có dấu hiệu cải thiện trong vài ngày tới./.