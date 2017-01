Anh cảnh báo khả năng IS tấn công bằng vũ khí hóa học

Giới chức an ninh Anh ngày 1/1/2017 một lần nữa cảnh báo, các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm mục tiêu vào Anh và các nước châu Âu. Các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Ảnh: Dailymail)

Trả lời phỏng vấn tờ Sunday Times, Bộ trưởng an ninh Anh Ben Wallet nói rằng, giới chức Anh đang lo ngại những chiến binh nước ngoài thuộc tổ chức Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi liên tiếp bị bại trận tại Trung Đông sẽ trở về nước để thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Ông Wallet nhận định, điều này đang đặt ra một mối đe dọa ngày càng tăng ở Anh và trên khắp châu Âu, nguy hiểm hơn IS sẽ sử dụng các loại vũ khí hóa học nhằm gia tăng mức độ thương vong.

Hiện có khoảng 800 công dân Anh được cho đã đến Syria, Iraq và phần lớn trong số đó đang tham chiến cho IS.

Hồi tháng 4/2016, trong chiến dịch chống khủng bố, lực lượng an ninh Morocco đã phát hiện khủng bố chế tạo một loại chất độc có thể gây sát thương cao. Trong đó, những hóa chất mà chúng sử dụng có rất nhiều tại các cửa hàng ở Anh và châu Âu.

Hiện an ninh trên toàn châu Âu vẫn được đặt trong tình trạng báo động kể từ sau vụ xảy ra hàng loạt các vụ tấn công khủng bố tại Pháp, Bỉ và mới đây nhất là tại chợ Giáng sinh của Đức làm 12 người thiệt mạng./.